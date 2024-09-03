BonÀrea Corporació guanya 88,8 milions el 2024, un 9,3% més
L’empresa amb seu a Guissona va aconseguir una facturació de 2.680 milions
BonÀrea Corporació va tancar l’exercici 2024 amb un benefici net de 88,8 milions d’euros, un 9,3% interanual més, i una facturació de 2.680 milions, informa en un comunicat aquest dimarts.
L’empresa amb seu a Guissona ha celebrat haver "aconseguit augmentar rendibilitat" malgrat que el mercat va estar marcat per les tensions geopolítiques, la volatilitat de les matèries primeres i la caiguda dels preus dels combustibles. El conseller delegat, Ramon Alsina, ha explicat que, el 2024, la cadena va consolidar "amb fermesa" el model integrat, que ha assenyalat que permet gestionar tot el procés productiu.
Per àrees, la d’alimentació humana va registrar una facturació de 1.530 milions d’euros, un 5,74% més que l’any anterior, mentre que 'food service' va tenir un creixement del 20% en valor i del 14,5% en volum.
Per la seua part, alimentació animal va tenir unes vendes de 468 milions; la línia de sanitat animal i serveis agropecuaris, de 22,7 milions, i la d’enginyeria i energia, de 637 milions.