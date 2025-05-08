POLÍTICA
Illa “preferiria que l’opa del BBVA al Sabadell no tirés endavant”
Junts diu que “si un banc mereix una consulta, Catalunya mereix un referèndum”. Esquerra demana al Parlament que insti Moncloa a evitar l’operació bancària
El president, Salvador Illa, va mostrar ahir el seu rebuig a l’oferta pública d’adquisició (OPA) de BBVA sobre Banc Sabadell: “Jo preferiria que no tirés endavant.” Ho va dir en un diàleg amb el president del Cercle d’Economia, Jaume Guardiola, en la 40 Reunió d’aquesta organització. “La meua opinió crec que és clara i crec que està en sintonia amb el que pensa una immensa majoria de la ciutadania de Catalunya”, va valorar Illa després de defensar l’arrelament de l’entitat bancària al territori. Va recordar que ara és el Govern central el que ha de “prendre una decisió” i va defensar la consulta pública posada en marxa pel president, Pedro Sánchez.
Hores abans, al Parlament, Illa ja havia defensat el paper del Govern davant de l’operació: “Faig coses. En faig més del que dic, però en faig.” En la seua compareixença i després de la interpel·lació de Junts, també va condemnar “tot espionatge polític” i va negar que el Govern de Pedro Sánchez al qual va pertànyer el practiqués.
Pel seu costat, el vicesecretari d’Economia del Partit Popular, Juan Bravo, va criticar la consulta pública oberta pel Govern central sobre l’opa i va dir que es pot votar “milers de vegades” i amb noms falsos com “Elvis Presley”.
La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, també la va qüestionar i va considerar que “si un banc mereix una consulta, Catalunya mereix un referèndum”. Així ho va dir a Pedro Sánchez en la seua compareixença davant el Ple del Congrés per retre comptes per l’apagada elèctrica i explicar als grups parlamentaris l’augment de la despesa en defensa (més informació a la pàgina 26).
El grup parlamentari d’ERC ha registrat una proposta de resolució al Parlament que insta el Govern espanyol a denegar l’opa. Exigeix a l’executiu central que “actuï en la defensa de l’interès general i la competència” i que “defensi els llocs de treball i un sector bancari descentralitzat i desconcentrat”. En un comunicat, el líder dels republicans, Oriol Junqueras, va reclamar al Govern espanyol que “es pronunciï amb claredat” sobre el tema i que “no alimenti la confusió”.