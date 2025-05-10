CONSUM
El reforç de la xarxa per l’apagada encarirà la factura de la llum
A causa que s’està prescindint de renovables i potenciant altres fonts com el gas. Si s’allargués tot el mes, l’increment podria assolir els 7 euros
Des de la gran apagada del passat 28 d’abril, que va afectar tota la península Ibèrica i de la qual encara es desconeix la causa, el sistema elèctric d’Espanya es troba funcionant de manera reforçada per garantir el funcionament estable. Així, s’està optant per prescindir d’energies renovables i potenciar altres fonts com les centrals de gas o les hidroelèctriques. El mode d’operació reforçada en el mercat d’electricitat busca assegurar estabilitat extra en el seu funcionament amb un mix de producció per evitar problemes després del col·lapse històric, encara que tenen un cost de producció més elevat. Aquest sobrecost provocarà també un augment de la factura de la llum a les llars.
Segons diversos experts citats per TV3, si aquesta situació s’allargués durant tot aquest mes de maig, l’increment seria d’uns set euros, depenent del tipus de tarifa.
El secretari d’Estat d’Energia, Joan Groizard, va dir en una entrevista a la Cadena Ser que aquells que tinguin contractat el preu fix “no notaran diferència”, com succeeix amb les hipoteques, en aquest cas. En canvi, els que comptin amb un preu regulat (PVPC) sí que percebran aquest “sobrecost”. Aquest augment de la factura elèctrica durarà mentre ho faci la situació d’emergència. La realitat és que, segons dades de Red Eléctrica de España, en les últimes jornades s’han continuat registrant en el mercat elèctric hores amb preus de zero euros o fins i tot negatius, però també alguns pics amb cotitzacions properes als 80 euros per megawatt hora.
De moment, tot apunta que es mantindrà aquest reforç de la xarxa elèctrica fins que la comissió d’investigació de l’apagada aclareixi amb precisió les causes del que va succeir, per a la qual cosa hi ha un termini de tres a sis mesos.
Lleida, de les províncies on més va caure la despesa amb targeta
La despesa amb targeta de clients de BBVA residents a les zones afectades per l’apagada elèctrica del passat 28 d’abril es va situar 41 punts percentuals per sota de la mitjana observada en els dilluns no festius d’abril de 2024, segons recull l’entitat en un informe. Va destacar, sobretot, l’ajustament en moda, salut i electrònica i comunicacions. Lleida va ser una de les províncies on més es va reduir el consum. L’endemà de l’apagada (29 d’abril), tanmateix, la despesa amb targeta va ser un 14% més alta de la registrada els dimarts no festius d’abril.