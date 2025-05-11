La llum marca aquest diumenge el seu preu més baix des de la gran apagada, amb trams horaris fins i tot en negatiu
Assolirà el preu mínim del dia amb -15 euros/MWh entre 16.00 i les 17.00 hores, segons les dades ofertes per l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE)
El preu del mercat a l’engròs elèctric (el denominat ‘pool’) caurà aquest diumenge fins els 2,21 euros per megawatt hora (MWh), el valor més baix des de l’apagada nacional del passat 28 d’abril, quan l’electricitat va assolir els 5,79 euros/MWh l’endemà del succés.
Segons dades de l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE), entre les 09:00 i les 20:00 hores hi haurà fins onze hores amb preus zero o negatius, destacant la franja de 16:00 a 17:00, en la qual s’assolirà el preu mínim del dia amb -15 euros/MWh. Al contrari, el preu màxim es registrarà entre les 21:00 i les 23:00 hores, amb 35,01 euros/MWh.
Malgrat aquestes xifres excepcionalment baixes, els consumidors acollits a la tarifa regulada no percebran aquests preus directament, a causa de l’existència de costos fixos com peatges, càrrecs i ajustaments del sistema.
En el que va de maig, el preu mitjà de la llum se situa en 12,53 euros/MWh, mentre que la mitjana anual assoleix els 65,77 euros/MWh, atansant-se a la mitjana de 63,04 euros/MWh amb què va tancar el 2024, un any que va suposar una baixada del 28% respecte a 2023.
Des de 2024, el mètode de càlcul del PVPC inclou una cistella de preus a mitjà i llarg termini per esmorteir la volatilitat del mercat. Aquest any, un 40% del càlcul del PVPC es basa en mercats de futurs, percentatge que seguirà augmentant fins el 55% el 2026.