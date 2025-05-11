LABORAL
Nou de cada deu llars lleidatanes amb almenys un actiu registren plena ocupació
Segons l’EPA del primer trimestre, hi ha 126.100 famílies a Lleida en les quals tots els seus membres en condició de treballar ho fan. D’altra banda, els nuclis amb tots a l’atur se situen prop dels 4.000
L’ocupació s’ha incrementat l’últim any a la demarcació de Lleida, on el nombre d’afiliats a la Seguretat Social supera els 207.000. També han descendit les persones apuntades a les llistes de l’atur, que actualment es troben per sota de les 16.000. Aquesta evolució positiva de les dades de l’ocupació els últims dotze mesos s’ha deixat notar a les llars.
Segons les últimes dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA), amb dades del primer trimestre d’aquest any, a la província hi havia un total de 181.400 llars, de les quals 134.300 comptaven amb almenys una actiu, és a dir, amb una persones en disposició de treballar, tingués o no on fer-ho. D’aquests, en 126.100 llars, prop del 94%, es registrava plena ocupació, és a dir, que tots els seus membres en disposició de treballar ho estaven fent.
Això representa un increment de cinc punts percentuals en comparació amb les xifres registrades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) en els tres primers mesos del 2024, quan el 89% de les llars registrava plena ocupació. A més, està per sobre del percentatge registrat a nivell estatal, que és del 83%.
El primer trimestre de l’any sol ser perjudicial per a l’ocupació a la majoria de zones, a causa que finalitza la campanya de Nadal. No obstant, a Lleida, el turisme d’hivern i la temporada d’esquí del Pirineu ajuda que es mantinguin les dades positives. De fet, la demarcació va iniciar d’aquest 2025 amb una taxa d’atur del 3,61 per cent, la xifra més baixa dels últims 18 anys, en concret, des de finals del 2007, just abans de la crisi financera.
En el costat oposat de la balança, la província compta amb uns 4.000 llars que té tots els seus membres en situació d’atur. Aquesta xifra es troba per sota de la registrada un any enrere, quan els nuclis familiars en aquest tipus de situació superaven els 5.300. Això representa prop d’un 3% del total de llars amb alguna persona en disposició de treballar. En el conjunt d’Espanya, en els últims 12 mesos el nombre de llars amb almenys un actiu en les quals tots estan a l’atur es va reduir en 95.000, mentre que els que tenen tots els seus actius ocupats van augmentar en 236.700. Així, les llars amb tots els seus membres en situació d’atur es van situar en 882.900, mentre que aquells amb plena ocupació van assolir els 11.781.700.
El 8% dels joves de la província ni estudia ni treballa
Els joves són un dels col·lectius que més dificultats tenen per accedir al món laboral i això fa que moltes vegades es trobin sense feina al finalitzar els estudis, convertint-se en els coneguts com a ni-ni, un terme encunyat per referir-se a aquelles persones d’entre 16 i 29 anys que ni estudien ni treballen. La xifra de lleidatans en aquesta situació va créixer durant el primer trimestre d’aquest any en unes 600 persones a Lleida, al passar d’estar per sota dels 5.000 en l’arrancada de l’any passat a assolir els 5.600 aquest any, segons les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA). Per la seua part, el número de sí-sís, és a dir, aquells joves que a banda de cursar estudis també treballen, ja sigui a jornada completa o parcial, ha disminuït en comparació amb un any enrere, al passar dels 16.900 que l’INE comptabilitzava al tancament del primer trimestre del 2024 als 16.300 que constaven fins al març d’aquest any.