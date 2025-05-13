bonÀrea començarà a pagar als consumidors per reutilitzar els seus envasos
Les safates de pollastre inicien un innovador cicle de reciclatge a Tarragona amb un incentiu econòmic de 0,50€ per cada retorn, evitant l'ús de 80.000 envasos d'un sol ús
El sector agroalimentari català fa un pas endavant en la seva lluita contra el plàstic d'un sol ús. La companyia bonÀrea acaba de llançar RetornA, un sistema d'economia circular que permet als consumidors retornar les safates de productes carnis a les botigues per a la seva posterior reutilització.
Aquest projecte, iniciat a 57 establiments de Tarragona i 2 de Guissona, representa una inversió de més de 10 milions d'euros i té com a objectiu transformar la manera en què interactuem amb els envasos alimentaris. El sistema ha començat a implementar-se amb els filets de pollastre, un dels productes més consumits, utilitzant unes safates especials que poden reutilitzar-se fins a 50 vegades mantenint totes les garanties sanitàries.
"Hem dissenyat un sistema integral que només és possible gràcies al nostre model d'integració vertical, sense intermediaris i amb control directe de tot el procés", explica Daniel Marsol, director de comunicació i màrqueting de bonÀrea. "El consumidor és la peça clau d'aquest engranatge circular que ens permetrà reduir dràsticament l'ús del plàstic".
Com funciona?
Els clients adquireixen el filet de pollastre en una safata especial, dissenyada i patentada per la pròpia companyia, amb un dipòsit addicional de 0,45€. Aquest envàs incorpora un film separador que evita el contacte directe entre el producte i la safata, facilitant que aquesta quedi neta després del seu ús.
Un cop consumit el producte, els usuaris poden retornar la safata a qualsevol botiga bonÀrea sense necessitat de rentar-la. El sistema premia aquesta acció responsable amb una compensació de 0,50€ per cada envàs retornat, cinc cèntims més del dipòsit inicial, creant així un incentiu econòmic per a la participació ciutadana.
Les safates retornades inicien llavors un viatge de tornada cap al centre alimentari de Guissona aprofitant la mateixa xarxa logística diària, on passen per un meticulós procés d'avaluació, neteja i desinfecció abans de ser reutilitzades. Cada envàs disposa d'un dispositiu RFID i un codi QR específic que en garanteixen la traçabilitat completa durant tot el cicle, assegurant així els estàndards de qualitat i seguretat alimentària.
Impacte ambiental i beneficis per al consumidor
Les xifres d'impacte ambiental són significatives. Només a la província de Tarragona, aquesta iniciativa podria evitar l'ús de 80.000 safates de plàstic d'un sol ús anualment. Si considerem que cada safata pot reutilitzar-se fins a 50 vegades abans de ser reciclada, l'estalvi de recursos i la reducció de residus plàstics assoleix magnituds considerables.
A més de l'impacte positiu en el medi ambient, el sistema ofereix avantatges econòmics directes per als consumidors. A banda de la compensació que supera el dipòsit inicial, aquest model permet oferir un preu per quilo de pollastre més econòmic, ja que el cost dels envasos d'un sol ús, que per llei s'ha d'imputar al preu final, queda substancialment reduït gràcies a l'amortització de les safates reutilitzables.
"Amb aquest sistema, tothom hi guanya", afirma un expert en economia circular consultat. "El consumidor obté un incentiu econòmic, l'empresa redueix costos a llarg termini i el planeta es beneficia d'una disminució significativa de residus plàstics".
Un projecte amb tres anys de desenvolupament i suport institucional
La implementació d'aquesta iniciativa no ha estat improvisada. RetornA és el resultat de gairebé tres anys de desenvolupament i investigació per part d'equips multidisciplinaris de bonÀrea, amb la col·laboració d'experts en materials, logística i tecnologia d'envasat.
El projecte compta amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya i s'emmarca dins l'estratègia global de sostenibilitat de la companyia, basada en l'eficiència de recursos, la circularitat i la innovació tecnològica. A més, el model d'integració vertical complet de bonÀrea, únic al sector, ha permès desenvolupar aquesta iniciativa controlant totes les fases del procés.
Després d'aquesta fase pilot a Tarragona, la companyia preveu expandir progressivament el sistema a tota la seva xarxa de botigues a Catalunya i, en una segona fase, al conjunt de l'Estat. També està previst ampliar la gamma de productes que utilitzaran aquestes safates retornables més enllà del filet de pollastre inicial.
Sostenibilitat en el sector alimentari
RetornA representa un exemple de com el sector alimentari català està abordant els reptes de sostenibilitat actuals. En un context on la reducció de plàstics d'un sol ús és una prioritat tant per a les institucions com per als consumidors, aquesta mena d'iniciatives d'economia circular esdevenen essencials.