EMPRESES
Macroprojecte d’ATLAS Energia a Barberà del Vallès
Subministrarà electricitat a la farmacèutica Siegfried. Gestionarà com a partner una planta solar de 6.800 m2 durant 10 anys
La multinacional suïssa Siegfried, un dels gegants de la indústria de productes farmacèutics, ha confiat a ATLAS Energia, a través de la seua divisió de renovables, com a soci energètic per al seu macroprojecte de planta fotovoltaica a les set instal·lacions de Barberà del Vallès, en un dels projectes d’autoconsum sobre cobertura més importants de Catalunya.
L’acord s’ha portat a terme a través de la modalitat de PPA on site a 10 anys, la qual cosa implica, per part de la comercialitzadora lleidatana, la inversió total i el compromís de gestió i manteniment amb la corresponent explotació de la instal·lació durant una dècada. A l’acabar aquest període, la instal·lació passarà a ser propietat de Siegfried.
La instal·lació consta de 6.800 metres quadrats de panells solars que generen 1,8GWh d’energia verda amb 2.584 mòduls fotovoltaics d’1,47 MWp de potència instal·lats, la qual cosa suposa un estalvi del 8% en la despesa energètica.
El CEO d’ATLAS Energia, Néstor Gutiérrez, va assegurar que aliances estratègiques com la de Siegfried són claus per a la firma lleidatana, ja que “ens consoliden com a partners energètics i tecnològics d’empreses referents en el seu sector”.