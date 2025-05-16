La venda d'habitatges a Lleida es dispara un 108% al març
És la província catalana que experimenta un major increment d'operacions de compravenda
La compravenda d'habitatges s'ha disparat un 52,3% al març en el conjunt de Catalunya en comparació amb el mateix mes de l'any passat, fins a les 10.345 operacions, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En el cas de la província de Lleida, es dobla aquest increment, amb un 108,4% més d'operacions, fins a les 790: 290 habitatges nous i 882 de segona mà.
Es tracta de la millor dada a Catalunya en aquest mes des del 2007, el mateix any que es va iniciar la sèrie històrica i abans de la crisi immobiliària. De fet, a excepció de l'octubre del 2024 (10.925), des d'aleshores no se superaven les 10.000 operacions. Si es compara amb el mes anterior, es va registrar un increment del 5,6%.
Les compravendes es van disparar en totes les demarcacions, encapçalades per Lleida. A les comarques de Barcelona, es van concretar 6.868 operacions, xifra que suposa un increment interanual del 56,5% en relació amb el març de l'any passat.
A les comarques de Girona, les compravendes van augmentar un 17,4%, fins a les 1.172 habitatges dels quals 290 eren nous i 882 de segona mà. Mentre que a les comarques de Tarragona, les compravendes van augmentar un 43,4% en relació amb el març de l'any passat, fins a les 1.515.
Al conjunt de l'Estat, la compravenda d'habitatges es va enfilar un 40,6% en relació al març del 2024, amb 62.808 operacions, mentre que si es compara amb el mes anterior, l'increment va ser del 5,2%.
Per comunitats, els majors increments en les operacions de compravendes d'habitatge es van produir a Castella i Lleó, amb un 66,1% més; seguit del País Basc i Extremadura, amb un 65,1% i un 62,7%, respectivament. Per contra, Navarra va ser l'única que va registrar un descens, amb un 7,9% menys.