Obren les sol·licituds per al Bo Lloguer Jove a Catalunya amb ajuts de fins 250 euros mensuals
També preveu convocar ajuts amb fons propis
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya obre aquest dilluns, 19 de maig, la convocatòria per sol·licitar el Bo Lloguer Jove, una ajuda al lloguer dirigida a joves de fins 35 anys. La convocatòria romandrà oberta fins el 23 de maig, segons ha informat aquest diumenge la Conselleria de Territori de la Generalitat.
La subvenció, dotada amb fons estatals per un total de 37,7 milions d’euros, contempla ajuts mensuals de fins 250 euros durant un període de dos anys. Entre els requisits figuren residir a Catalunya, no superar uns ingressos anuals de 25.200 euros per unitat de convivència i disposar d’un contracte de lloguer o compromís de formalitzar-lo en un termini de dos mesos.
Les sol·licituds poden presentar-se a través del portal de tràmits de la Generalitat (https://habitatge.gencat.cat/bojove), en oficines locals d’habitatge col·laboradores o en la mateixa Agència de l’Habitatge.
Paral·lelament, la Generalitat prepara una convocatòria complementària amb fons propis per a joves que no puguin accedir al Bo estatal. Aquesta ajuda tindrà imports variables —de 20 a 250 euros mensuals— en funció dels ingressos i l’esforç econòmic del lloguer.