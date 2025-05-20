COOPERATIVES
Cotecnica tanca el 2024 amb un rècord de facturació de 157 milions
Després de créixer un 24,4% i amb el 69% de les vendes concentrades en alimentació de mascotes. Amplia instal·lacions a Bellpuig i adquireix la barcelonina Sinual
La cooperativa agroalimentària Cotecnica SCCL, especialitzada en alimentació natural per a animals de companyia, ha tancat l’exercici 2024 amb una facturació rècord de 157 milions d’euros, un 24,4% més respecte al 2023. Es tracta d’un increment impulsat principalment per l’“excel·lent” evolució de la divisió de petfood, així com per les inversions en noves infraestructures logístiques, va explicar ahir. De fet, el 2024 la unitat d’alimentació per a mascotes ha aconseguit 108,8 milions d’euros de vendes, representant el 69% de la facturació total de la companyia i un creixement del 17% interanual. Aquesta àrea s’ha vist impulsada pel rendiment de la marca pròpia Ownat, especialitzada en alimentació natural de qualitat, amb un enfocament en els segments superprèmium i top superprèmium per a gossos i gats.
Des del seu llançament el 2018, Cotecnica ha experimentat creixements anuals de doble dígit, superiors al 15%, en gran part gràcies a l’èxit d’aquesta gamma d’alta qualitat amb ingredients de proximitat, que han contribuït a la internacionalització de l’empresa.
De fet, el petfood de Cotecnica ja s’exporta a més de 50 països de tot el món, amb França com a primer mercat exterior, i recentment s’ha iniciat l’entrada a la Xina, amb plans avançats per expandir-se a Mèxic i el Japó. Les vendes internacionals suposen actualment prop del 70% dels ingressos d’aquesta divisió.
A més, per sustentar aquest creixement, Cotecnica ha completat recentment noves instal·lacions logístiques a la seu de Bellpuig. Destaca especialment el nou magatzem per a producte acabat de 4.000 metres quadrats, equipat amb un sistema de prestatgeries automatitzades, que duplica la capacitat d’emmagatzemament prèvia de l’empresa.
A més, la companyia acaba d’estrenar una nova cambra de congelats, també equipada amb prestatgeries automatitzades, destinada a emmagatzemar carn fresca en condicions òptimes de seguretat alimentària.
D’altra banda, la cooperativa va destacar la compra de Sinual, amb seu a Sallent (Barcelona) i especialitzada en la fabricació de correctors, additius i pinsos especials per a nutrició animal.