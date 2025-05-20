Nova tempesta de granís al pla de Lleida, i ja en van vuit
La mida, malgrat ser variable, va ser majoritàriament granís i pedra petita, acompanyats de precipitació abundant.
Una nova tempesta de granís va descarregar aquest dilluns en diferents punts de les comarques del Segrià, les Garrigues, el Pla d’Urgell, l’Urgell i la Noguera, la vuitena comptabilitzada per l’ADV Terres de Ponent. La mida, malgrat ser variable, va ser majoritàriament granís i pedra petita, acompanyats de precipitació abundant.
A l’espera que avui es pugui fer una valoració més ajustada, l’ADV no descarta danys dels cultius, especialment en funció de l’estat fenològic de cada un i en determinades finques.
Ajuts
D’altra banda, Afrucat va destacar ahir la necessitat d’augmentar la cobertura de protecció dels cultius davant del canvi climàtic per poder mantenir la producció i proveir els mercats. Manel Simon va dir que Catalunya és el territori amb més nivell de protecció en assegurances agràries però no és suficient davant de gelades i episodis de pedra cada vegada més freqüents. En el cas del granís, va assenyalar que la superfície de presseguers que disposen de malles antipedra no arriben “ni al 5 per cent”. “Si en els propers deu anys poguéssim tenir el 50%, seria un èxit”, va afegir.