"Sense pagesia, no hi ha futur": els pagesos europeus protesten a Brussel·les contra la reforma del pressupost de la PAC
Les organitzacions agràries denuncien la centralització dels fons europeus posa en perill el suport que rep el sector
Els agricultors europeus han sortit aquest dimarts als carrers de Brussel·les per denunciar els riscos que suposa la nova proposta de finançament de la PAC. Coincidint amb la celebració de la Conferència Anual del Pressupost de la UE 2025, la Federació Wallona de l'Agricultura i Boerenbond, amb el suport de Copa-Cogeca, han organitzat una acció de protesta i adverteixen del riscos que suposa la centralització del finançament en un únic fons. També alerten que la reforma podria comportar una fragmentació del mercat únic, retards en les inversions i un augment de les desigualtats entre països. "Sense una PAC forta no hi haurà agricultors. I sense agricultors, Europa perdrà la seva sobirania alimentària", han afirmat diversos representants.
Des de Copa-Cogeca es reclama "una línia pressupostària específica, blindada i indexada a la inflació en el pròxim marc financer post-2027". L'organització rebutja la proposta de substituir el model actual de dos pilars per una programació nacional única. "Estem en contra dels fons únics. Som agricultors europeus, no nacionals", ha defensat un dels portaveus de l’organització, afegint que "creiem en Europa i volem creure en un mercat comú".
A la mobilització també hi han participat representants del sector agrari espanyol. El president de COGECA, Lennart Nilsson, ha estat contundent: "Sense pressupost no hi ha PAC, i si no hi ha PAC, s'acabarà el model europeu de producció". També ha denunciat que "no es pot permetre que la PAC quedi subordinada a altres prioritats" i ha advertit que "això és desmantellar tot el teixit productiu europeu".
Des del Parlament Europeu, eurodiputats espanyols han donat suport als manifestants i han afirmat que defensaran "una PAC robusta, alineada amb els objectius estratègics de la UE i blindada davant retallades". També han exigit a la Comissió Europea que abandoni la idea "d'un fons únic que posa en risc el mercat comú i la seguretat alimentària".
El president de COPA, Massimiliano Giansanti, ha defensat que "sense pressupost no tenim política agrícola comuna". "Estem aquí per demostrar a les institucions europees que, sense agricultors, ningú pot garantir la seguretat alimentària" ha afegit. Des de la presidència de Copa-Cogeca s'ha advertit que "sense pressupost no tenim cap posició, cap oportunitat de ser forts en el mercat, ni davant el canvi climàtic".
El president de Boerenbond, Lode Ceyssens, ha afegit: "Si no obtenim un fons dedicat a la PAC, si no obtenim una PAC que sigui acceptada pels agricultors, no obtindrem renovació generacional ni confiança en el futur. I al final, això compromet la sobirania de la UE".
El vicepresident de COPA, la plataforma europea que agrupa les organitzacions agràries, Francis Gorman, ha recordat que "la proposta d'un únic fons i la desconnexió de la PAC del seu marc tradicional només portarà a la dissolució del suport a l'agricultura". I ha conclòs: "Si no podem mostrar que la pagesia és viable, com podem esperar una nova generació d'agricultors?". També s'hi ha sumat la veu de Leonardo Poffere, representant de les cooperatives italianes: "Aquesta proposta és el primer pas cap al final de la PAC. Cal aturar-la fins a l'últim dia".
Finalment, des d'Espanya, Miguel Padilla, secretari general de COAG, ha fet una crida clara: "No podem desmantellar la PAC. Aquesta és només la primera de moltes concentracions. Si no hi ha pressupost fort, no hi haurà PAC. Si no hi ha PAC, no hi haurà agricultors. I si no hi ha agricultors, posarem en risc la sobirania alimentària de la UE".
Amb el lema "Sense pagesos, no hi ha futur", les organitzacions agràries europees adverteixen que aquesta és només la primera acció d'un cicle de mobilitzacions a escala continental.