Aquests són els països que lideren el rànquing de proporció de vehicles elèctrics
Catalunya es troba a la part baixa de la classificació de la UE amb només un 0,71% de turismes elèctrics, mentre les regions nòrdiques dominen el mercat
El nord d'Europa es consolida com el territori amb major implantació de vehicles elèctrics, segons reflecteixen les darreres estadístiques regionals de transport del 2023 publicades per l'Eurostat aquest dimecres. Països Baixos encapçala aquest rànquing amb un impressionant 17,1% de turismes elèctrics, seguit per Suècia que assoleix el 10,8%. A l'altra cara de la moneda, Catalunya només registra un 0,71%, situant-se a la franja baixa dins el marc de la Unió Europea.
De les deu regions capdavanteres en aquesta transició cap a la mobilitat sostenible, cinc pertanyen a Dinamarca, dues es troben als Països Baixos, dues més a Suècia i una a Bèlgica. Aquest contrast es fa encara més evident quan s'analitzen les regions amb menor presència d'aquest tipus de vehicles: de les deu zones amb una xifra pràcticament nul·la, sis corresponen a Grècia, mentre que dues pertanyen a Espanya i dues més a Polònia, respectivament. D'altra banda, la taxa mitjana de turismes per habitant a la UE ha experimentat una lleugera davallada de 0,1 punts respecte al 2022, situant-se actualment en 0,55 vehicles per persona.
Factors determinants en la motorització regional
Els índexs regionals de motorització, que mesuren el nombre de turismes per cada mil habitants, estan condicionats per diversos factors socioeconòmics. L'economia juga un paper fonamental, però també influeixen altres elements com les normatives fiscals favorables, tal com succeeix a la Vall d'Aosta (Itàlia). Precisament aquest país, juntament amb determinades regions de Finlàndia i Grècia, lidera l'índex de motorització europeu. En contraposició, a la cua d'aquest indicador s'hi situen altres regions de Grècia, així com diverses zones de França i Romania, on la presència de turismes per habitant és significativament inferior a la mitjana comunitària.