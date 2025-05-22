Govern i ERC pacten 200 milions d'euros per a rehabilitació d'habitatge i noves places de 0-3 anys
Arriben a un acord per al tercer suplement de crèdit
El Govern i ERC han arribat a un acord per al tercer suplement de crèdit, que tindrà un valor total de 469 milions d'euros. Segons ha avançat 'El Periódico' i ha confirmat l'ACN, el pacte entre l'exe-cutiu i els republicans inclou al voltant de 200 milions d'euros per a la rehabilitació d'habitació, així com la creació de noves places d'educació en l'etapa de 0 a 3 anys amb l'objectiu d'avançar cap a la universalització del servei . Les dues parts signaran i presentaran l'acord aquest dijous, i després el decret serà aprovat en un Consell Executiu extraordinari. Mentrestant, l'executiu manté converses amb els Comuns per a acabar d'obtenir els suports per a convalidar l'últim suplement de crèdit al Parlament.
Pel que fa a habitatge, l'acord entre el Govern i ERC contempla 200 milions d'euros per al període entre el 2026 i el 2028 per a impulsar la rehabilitació d'habitatges plurifamiliars i unifamiliars, així com per a augmentar el parc de lloguer assequible.
El Govern es reunirà de forma extraordinària aquest dijous per a aprovar el decret, que haurà de ser convalidat pel Parlament en un màxim de 30 dies.