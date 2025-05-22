SEGRE

El patrimoni dels lleidatans en fons d’inversió es dispara fins als 4.182 milions d’euros

La xifra representa un 26,3% del PIB, després de créixer punt i mig l’últim any, segons Inverco

La inversió en fons dels lleidatans ha crescut en 434 milions el 2024.

Els lleidatans han apostat per incrementar el seu capital en fons d’inversió, en un context de tipus d’interès a la baixa. En concret, l’any passat han representat 4.182 milions d’euros, xifra que suposa un augment de l’11,5% respecte als 3.748 de l’exercici anterior. Així es desprèn de la informació feta pública ahir per l’Observatori d’Inverco (Associació d’Institucions d’Inversió Col·lectiva i Fons de Pensió).

La inversió dels lleidatans suposa el 26,3% del PIB, després de créixer punt i mig l’any passat el seu pes sobre el producte interior brut. Se situa clarament davant de la mitjana estatal, que és del 25,1%.

Lleida reuneix l’1% de la inversió en aquests fons, en un rànquing liderat per Madrid (94.773 milions i el 23,8% de l’Estat), Barcelona (52.645 milions i el 13,2%) i Biscaia (23.391 milions i 5,9%).

En el conjunt de l’Estat, el patrimoni invertit en fons d’inversió ha crescut en 51.090 milions d’euros el 2024, el més alt de la sèrie històrica, fins a assolir el rècord de 399.000 milions d’euros, cosa que equival a una alça d’un 14,7%. Aquesta forta pujada s’ha degut tant a les revaloritzacions per efecte mercat (amb una rendibilitat mitjana del 6,9%) com a les subscripcions netes, que van ascendir a gairebé 26.500 milions d’euros. Quant a l’assignació d’actius, les categories conservadores de monetaris i renda fixa han augmentat el seu pes del 38,5% al 43,3% del patrimoni total, amb un increment de prop de 40.300 milions d’euros. Els lleidatans són encara més conservadors i aquest tipus de fons representen el 48,1% del total.

Per contra, els fons mixtos i globals han reduït la seua presència a l’Estat fins a situar-se en el 31%, davant del 34,8% de 2023. A Lleida, els mixtos representen el 29% del total. D’altra banda, els de renda variable han crescut lleugerament a Espanya fins al 17,6%, impulsats per la rendibilitat dels mercats borsaris. A Lleida se supera aquesta taxa i s’assoleix el 19 per cent. Els territoris amb més pes en cotitzades han estat Madrid i Catalunya, les úniques que han superat el 20% en aquest tipus de vehicles que comporten més rendibilitat a costa d’assumir un risc més gran.

L’informe elaborat per Inverco recull que els territoris que han liderat el creixement patrimonial dels fons van ser les Balears, Galícia i Andalusia, amb pujades patrimonials, respectivament, d’un 21,3%, 19,5% i 18,5% sobre les seues sumes del 2023.

En termes absoluts, Madrid, Catalunya i el País Basc han incrementat els seus patrimonis de manera conjunta en 24.830 milions d’euros (representen un 48,6% del total del creixement) el 2024.

