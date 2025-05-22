BALANÇ
El patrimoni dels lleidatans en fons d’inversió es dispara fins als 4.182 milions d’euros
La xifra representa un 26,3% del PIB, després de créixer punt i mig l’últim any, segons Inverco
Els lleidatans han apostat per incrementar el seu capital en fons d’inversió, en un context de tipus d’interès a la baixa. En concret, l’any passat han representat 4.182 milions d’euros, xifra que suposa un augment de l’11,5% respecte als 3.748 de l’exercici anterior. Així es desprèn de la informació feta pública ahir per l’Observatori d’Inverco (Associació d’Institucions d’Inversió Col·lectiva i Fons de Pensió).
La inversió dels lleidatans suposa el 26,3% del PIB, després de créixer punt i mig l’any passat el seu pes sobre el producte interior brut. Se situa clarament davant de la mitjana estatal, que és del 25,1%.
Lleida reuneix l’1% de la inversió en aquests fons, en un rànquing liderat per Madrid (94.773 milions i el 23,8% de l’Estat), Barcelona (52.645 milions i el 13,2%) i Biscaia (23.391 milions i 5,9%).
En el conjunt de l’Estat, el patrimoni invertit en fons d’inversió ha crescut en 51.090 milions d’euros el 2024, el més alt de la sèrie històrica, fins a assolir el rècord de 399.000 milions d’euros, cosa que equival a una alça d’un 14,7%. Aquesta forta pujada s’ha degut tant a les revaloritzacions per efecte mercat (amb una rendibilitat mitjana del 6,9%) com a les subscripcions netes, que van ascendir a gairebé 26.500 milions d’euros. Quant a l’assignació d’actius, les categories conservadores de monetaris i renda fixa han augmentat el seu pes del 38,5% al 43,3% del patrimoni total, amb un increment de prop de 40.300 milions d’euros. Els lleidatans són encara més conservadors i aquest tipus de fons representen el 48,1% del total.
Per contra, els fons mixtos i globals han reduït la seua presència a l’Estat fins a situar-se en el 31%, davant del 34,8% de 2023. A Lleida, els mixtos representen el 29% del total. D’altra banda, els de renda variable han crescut lleugerament a Espanya fins al 17,6%, impulsats per la rendibilitat dels mercats borsaris. A Lleida se supera aquesta taxa i s’assoleix el 19 per cent. Els territoris amb més pes en cotitzades han estat Madrid i Catalunya, les úniques que han superat el 20% en aquest tipus de vehicles que comporten més rendibilitat a costa d’assumir un risc més gran.
L’informe elaborat per Inverco recull que els territoris que han liderat el creixement patrimonial dels fons van ser les Balears, Galícia i Andalusia, amb pujades patrimonials, respectivament, d’un 21,3%, 19,5% i 18,5% sobre les seues sumes del 2023.
En termes absoluts, Madrid, Catalunya i el País Basc han incrementat els seus patrimonis de manera conjunta en 24.830 milions d’euros (representen un 48,6% del total del creixement) el 2024.