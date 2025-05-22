Red Eléctrica garanteix "total transparència i col·laboració" per esclarir les causes de l'apagada
"Estem absolutament compromesos en traslladar la veritat", diu la presidenta de l'empresa
Red Eléctrica garanteix "total transparència i col·laboració" per esclarir les causes de l'apagada elèctrica del passat 28 d'abril. "Estem absolutament compromesos en traslladar la veritat", ha dit la presidenta de la companyia, Beatriz Corredor. La directiva ha explicat que ja han facilitat dades a les autoritats que els hi estan demanant, com la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) o l'Audiència Nacional, entre altres. En un fòrum d'Expansión, també ha elogiat la recuperació del servei, tenint en compte que l'apagada va ser total. "En tots els sistemes elèctrics s'estudiarà com es va fer aquesta reposició en temps rècord", ha afirmat. "És una absoluta obra mestra", ha afegit.
Corredor ha remarcat que les dades de la seva companyia s'estan proporcionant "amb absoluta transparència", alhora que amb "confidencialitat" pel que fa a tercers. La presidenta de Red Eléctrica ha assegurat que el sistema elèctric espanyol és una "gran caixa negra on queda tot registrat".
Aquest dijous en el fòrum també hi han participat directius de diverses empreses del sector elèctric, que han evitat entrar en les possibles causes de l'apagada i han coincidit a treure pit de com es va recuperar tot el sistema.
El director executiu d'Endesa, José Bogas, ha assegurat que la intel·ligència artificial "pot ajudar moltíssim a gestionar" aquest tipus de situacions provocades per alts i baixos en les tensions. També ha apostat per més inversió per "reforçar" les xarxes i adaptar-les "més" al mix elèctric.
Al seu torn, el director executiu d'Iberdrola, Mario Ruiz-Tagle, ha qualificat "d'error històric" la diferència que hi ha a Espanya entre el consum i la potència instal·lada.
El director executiu d'Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, ha defensat la separació dels operadors elèctrics i els gasistes i ha opinat que això aporta "robustesa".