El negoci lleidatà amb els EUA descendeix un 33% fins al març
Durant el primer trimestre de l’any, els Estats Units van caure tres posicions en la llista de països als quals les empreses lleidatanes exporten i es va situar en vuitena posició, amb 23,15 milions d’euros, xifra que suposa un descens del 32,76 per cent respecte al mateix període de l’any passat, segons les últimes dades de balança comercial difoses aquesta setmana pel ministeri de Comerç i publicats per SEGRE. A començaments de mes, la Cambra de Comerç de Barcelona va calcular que l’impacte dels aranzels dels Estats Units en les exportacions seria d’uns 1.055 milions d’euros a Catalunya, unes tres dècimes del Producte Interior Brut (PIB). L’impacte directe es preveu més “moderat i delimitat” amb uns 281 milions d’euros (les exportacions de Catalunya als EUA només van representar un 4,3% del total el 2024), mentre que l’impacte indirecte serà més rellevant i pujaria fins als 774 milions d’euros.