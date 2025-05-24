GUERRA
Trump amenaça la UE amb aranzels del 50% a partir de l’1 de juny i enfonsa les borses
El president dels EUA es queixa que les negociacions amb els països europeus “no porten enlloc”. Brussel·les prepara contramesures que afectarien productes nord-americans per 100.000 milions
El president dels EUA, Donald Trump, va lamentar ahir que les negociacions comercials amb els països de la Unió Europea (UE) “no estan donant fruits”, per la qual cosa va recomanar augmentar a 50% els aranzels sobre el bloc comunitari. “La UE, creada amb l’objectiu principal d’aprofitar-se dels EUA en el comerç, ha estat molt difícil de gestionar. (...) Les nostres converses amb ells no estan donant fruits! Per tant, recomano un aranzel directe del 50% per a la UE a partir de l’1 de juny del 2025. No s’aplicarà cap aranzel si el producte es fabrica als EUA”, va escriure Trump a la seua plataforma Truth Social. Va indicar que les “poderoses barreres comercials” de la UE, juntament amb “l’IVA, les ridícules sancions corporatives, les barreres comercials no monetàries, les manipulacions monetàries i les demandes injustificades contra empreses nord-americanes, entre d’altres”, han generat un dèficit comercial amb els EUA “totalment inacceptable”. Les seues paraules van enfonsar les borses, amb el retrocés de l’1,18% de l’Ibex-35 espanyol. Des que va tornar al poder, Trump ha adoptat diverses mesures aranzelàries. Entre les que estan en vigor s’inclouen aranzels del 25% sobre l’acer, l’alumini i els seus derivats, del 25% sobre els automòbils i determinades peces de cotxes importats, al costat d’un aranzel de base del 10% aplicable a tots els seus socis comercials. En el cas de la UE, aquesta taxa del 10% podria arribar al 20% una vegada que expiri l’actual pausa nord-americana, el proper 9 de juliol. La Comissió Europea va adoptar contramesures davant dels aranzels nord-americans sobre l’acer, l’alumini i els seus derivats, però després les va suspendre fins al 14 de juliol per poder negociar. Ara, Brussel·les estudia noves contramesures –en consultes fins al 10 de juny–, per valor d’uns 100.000 milions d’euros, que afectarien productes agrícoles i industrials nord-americans si fracassen les converses. Així mateix, Trump va amenaçar Apple de gravar els seus productes amb un aranzel del 25% si l’empresa no relocalitza operacions i comença a fabricar-los als EUA. També la sud-coreana Samsung i altres fabricants.
En un altre ordre de coses, un tribunal federal de Massachusetts va revocar la prohibició de la Casa Blanca contra la matriculació d’alumnes estrangers a la Universitat de Harvard a l’admetre la moció presentada per la mateixa institució educativa.