EMPRESES
Mercadona compra 39,1 milions de quilos de fruita a empreses de Lleida
Al llarg del 2024 i les adquisicions a firmes catalanes s’eleven a 5.226 milions d’euros. La companyia té tretze establiments i 700 empleats a la província
❘lleida❘Mercadona va compres per valor de 5.226 milions d’euros a 240 proveïdors i interproveïdors especialistes i més de 1.700 petites i mitjanes empreses catalanes o amb seu a Catalunya el 2024. Destaca l’adquisició de més de 39 milions de quilos de fruita a empreses de Lleida.
efectuar
Va tancar l’exercici amb una plantilla de 15.735 persones, després de crear 530 llocs de treball, i amb 241 supermercats, 206 dels quals tenen implantat el model de botiga eficient, “que optimitza l’acte de compra dels clients i permet reduir fins un 40 per cent el consum energètic”. Té tretze establiments a Lleida i més de 700 treballadors.
El suport al teixit productiu català s’ha vist reflectit en un volum de compres que assoleix els 5.226 milions d’euros durant 2024, la qual cosa suposa un increment del 4,4 respecte a l’exercici anterior. “Aquesta xifra ha estat possible gràcies a la relació comercial que la companyia manté amb 240 proveïdors i interproveïdors especialistes i més de 1.700 pimes de tot el territori”, informa l’empresa.
Aquesta relació, que qualifica d’“estratègica”, amb empreses de referència a Catalunya ha permès, per exemple, que en 2024 Mercadona hagi comprat 39,1 milions de quilos de fruita (peres, pomes, préssecs i nectarines, principalment) a diverses empreses lleidatanes com Catafruit, Nufri, La Coma Fruits o Apetit Fruits, i gironins com Fructícola Empordà i Girona Fruits.
Així mateix, Casa Tarradellas, Embotits Monter, Noel i La Selva, entre d’altres, han servit 135 milions de quilos d’embotits a les botigues. La companyia destaca els 13,5 milions d’unitats de pastissos que Pastisfred Montblanc ha servit a Mercadona durant 2024; els 16 milions d’unitats de quefir líquid que elabora Productes del Moianès a Moià; els 3,5 milions de quilos d’arròs procedents del elta de l’Ebre, i els més 2,1 milions de quilos de peix fresc del litoral català, entre d’altres. En l’àmbit de la higiene personal, Laboratoris Maverick a Ulldecona ha comercialitzat més de 100 milions d’unitats de gels de bany i xampús.
You Cosmetics en Gavà (Barcelona) i Wecolors en Vilassar de Dalt (Barcelona) han produït 42,8 milions d’unitats de productes de cosmètica, com maquillatges, colorets, pintallavis, ombres d’ulls, màscares de pestanyes i esmalts d’ungles, entre altres.
Quant a la neteja i cura de la llar, l’empresa Saplex, amb seu a Canovelles (Barcelona), ha servit 79,3 milions de rotllos de bosses d’escombraries.
BOTIGA EFICIENT
Al llarg del passat exercici, Mercadona ha avançat en la implantació del seu model de botiga eficient, en l’optimització i millora dels seus blocs logístics situats a Abrera, Sant Sadurní d’Anoia i Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), i a la plataforma dedicada inversió total de 74,9 milions d’euros.
Quant a la millora de la xarxa de botigues, la companyia ha obert 4 nous supermercats eficients, ha reformat 5 i n’ha tancat uns altres 8 per no complir els estàndards de qualitat requerits per la companyia; en total, ha implantat el seu model de botiga eficient en 9 centres durant 2024.
Aquest tipus de botigues eficients, de les quals ja té 206 a Catalunya d’un total de 241, disposen, per exemple, de millores d’aïllament, il·luminació LED i gestió intel·ligent del consum energètic, i incorporen sistemes de refrigeració més sostenibles que redueixen l’ús de gasos fluorats i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
Així mateix, Mercadona ha generat 530 nous llocs de treball a Catalunya i ha assolit la xifra de 15.735 persones en plantilla a tancament de 2024, apostant “per l’equitat amb una política de recursos humans basada en el principi ‘mateixa responsabilitat, mateix sou’, en les seues paraules.
D’aquesta forma “es recompensa l’esforç per igual i fa que tant homes com dones tinguin la mateixa retribució amb un salari que s’ha mantingut per sobre de la mitjana del sector”.
Així, el salari mínim d’entrada per al personal base és de 1.685 euros bruts/mes (aproximadament un 27% superior al SMI) amb progressió salarial fins els 2.280 euros bruts/mes que s’aconsegueix en portar més de 4 anys a Mercadona.
SOSTENIBILITAT i SOLIDARITAT
A tancament de 2024, Mercadona comptava amb 639 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en els centres de Catalunya i 34.892 panells solars, dels quals 16.500 estan instal·lats a la coberta del bloc logístic de Mercadona a Abrera, “la qual cosa la converteix en la planta fotovoltaica més gran de la companyia”.
Així mateix, “en el marc del compromís que manté amb la societat catalana”, Mercadona ha continuat col·laborant amb els col·lectius més vulnerables per mitjà de la donació de productes de primera necessitat: un total de 3.117 tones es van repartir a les 166 entitats socials i organitzacions benèfiques amb les quals col·labora habitualment a Catalunya.