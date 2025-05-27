El Ministeri d'Economia eleva l'opa al Sabadell al Consell de Ministres per "raons d'interès general"

SEGRE
El Ministeri d'Economia ha decidit elevar l'opa del BBVA al Banc Sabadell al Consell de Ministres. Així ho ha anunciat aquest dimarts en una nota de premsa, on ha justificat "raons d'interès general diferents de la defensa de la competència". En concret, assenyala qüestions relacionades amb el manteniment dels objectius de regulació sectorial, la protecció dels treballadors, la cohesió territorial, la promoció de la investigació, el desenvolupament tecnològic i els objectius de política social. Ara el govern espanyol disposa de 30 dies naturals per avaluar l'operació i decidir si hi imposa més condicions. Per prendre la decisió, el ministeri que encapçala Carlos Cuerpo ha tingut en compte la informació recopilada durant la consulta pública.

