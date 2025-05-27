SEGRE busca repartidor/a per a Lleida ciutat
L'empresa ofereix un contracte indefinit a temps parcial en horari matinal, compatible amb altres ocupacions i amb requisit de vehicle propi
SEGRE ha iniciat la cerca de personal de repartiment per a Lleida ciutat, una oferta laboral per a una feina estable i horari reduït. L'empresa ofereix un contracte indefinit a temps parcial amb jornada matinal, dissenyat específicament per a persones que vulguin compaginar aquesta feina amb altres ocupacions.
L'horari establert per a aquesta posició és de dilluns a divendres, de 5:30 a 8:00 hores, aspecte que facilita la conciliació amb altres activitats laborals o personals. Entre els requisits indispensables destaca la necessitat de disposar de vehicle propi, tot i que no cal que sigui una furgoneta.
Les persones interessades en aquesta vacant han d'enviar el seu currículum per participar en el procés de selecció.
🕔 De dilluns a divendres | 5:30 a 8:00 h
📄 Contracte indefinit a temps parcial
🚗 Vehicle propi imprescindible (no cal furgoneta)
💼 Feina estable, ideal per combinar amb una altra feina
🔒 No busquem treballadors/es només per l’estiu
📬 Interessat/da? Envia’ns el teu CV!