GUERRA
Trump canvia d’idea i descarta aranzels del 50% a la UE al juny
Els ajorna fins al 9 de juliol després de conversar amb la presidenta de la Comissió Europea. Von der Leyen es dona aquest temps per arribar a un acord final amb Washington
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha acceptat retardar fins al 9 de juliol vinent implementar els aranzels del 50 per cent a la Unió Europea (UE), un extrem que va anunciar després de confirmar una conversa telefònica amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. “He rebut una trucada d’Ursula von der Leyen sol·licitant una pròrroga del termini de l’1 de juny sobre l’aranzel del 50% respecte al comerç i la UE. He accedit a la pròrroga”, segons va declarar a la seua plataforma Truth Social, assegurant que “tothom” vol negociar acords comercials amb el seu país, que ha tornat a ser “respectat”.
Hores abans, Von der Leyen va informar que havia mantingut una “bona” conversa amb l’inquilí de la Casa Blanca, en la qual van abordar les negociacions comercials en marxa.
“Una bona trucada amb el president dels EUA”, va publicar al seu compte a la xarxa social X, en què va recordar que “la UE i els EUA tenen la relació comercial més rellevant i estreta del món”. “Europa està preparada per avançar ràpidament i fermament en les converses. Necessitarem fins al 9 de juliol per arribar a un bon acord”, va afegir amb referència a la data en la qual expira el termini donat per Washington per aconseguir un acord comercial.
Per la seua part, el ministre espanyol d’Agricultura, Luis Planas, va considerar que la intervenció de Von der Leyen ha fet possible que es recondueixi el conflicte, “ha tornat a la normalitat d’aquesta negociació”.
Trump havia advertit divendres que les negociacions amb la UE “no van enlloc”, per la qual cosa va amenaçar amb imposar un aranzel del 50% sobre els productes europeus des del diumenge 1 de juny. El passat 2 d’abril, en l’anomenat Dia de l’Alliberament, va anunciar la imposició de taxes del 20% per a tots els productes de la UE, malgrat que dies després va decidir suspendre la implementació del gravamen durant 90 dies, deixant en vigor una tarifa universal del 10%. Així mateix, va decidir fixar un aranzel del 25% sobre les importacions de cotxes i peces d’automòbil amb origen de la UE.
Malgrat aquesta treva, la Comissió Europea va anunciar al maig la seua intenció de denunciar davant de l’Organització Mundial del Comerç (OMC) els aranzels dels EUA a totes les importacions estrangeres, incloses les de la UE i va preparar contramesures per valor de prop de 100.000 milions d’euros.