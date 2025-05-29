BANCA
Moncloa no preveu problemes amb la UE per l’opa de BBVA a Sabadell
La Comissió no veu raons per bloquejar o rebutjar l’operació. Treball reclama que es mantingui tota l’ocupació com una de les exigències al banc basc
El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, va assegurar ahir que el Govern central decidirà si imposa condicions addicionals, per raons d’interès general, perquè el BBVA adquireixi el Banc Sabadell en el termini establert de trenta dies naturals i, a més, no espera cap inconvenient amb Brussel·les. Poc abans, el president de la CEOE, Antonio Garamendi, havia demanat una decisió “ja”, perquè els afectats fa “més d’un any que estan en suspens”. La idea d’Economia, segons va exposar el ministre, és poder aprofundir en l’anàlisi del potencial impacte de l’operació en elements “tan importants i vitals” com la protecció de l’ocupació, la inclusió financera o la cohesió territorial. Els compromisos que el BBVA ja va assumir davant de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per poder prendre el control del Sabadell, després d’11 mesos d’estudi, afavoreixen, segons el parer de la mateixa entitat, la inclusió financera, la cohesió territorial i el crèdit a pimes i autònoms.
A Brussel·les, la Comissió Europea (CE) no aprecia raons perquè el Govern d’Espanya bloquegi o rebutgi l’opa del BBVA sobre el Sabadell, i creu que s’ha d’alinear amb l’autorització amb condicions ja donada per la CNMC, segons fonts comunitàries.
Cuerpo va advocar per tenir “una visió àmplia” davant els qui defensen més fusions bancàries, i va dir que el Govern ha d’“atendre les seues obligacions” i mirar per l’interès general.
Gairebé en paral·lel, des del ministeri de Treball es traslladava que l’operació només es pot autoritzar amb el manteniment íntegre de l’ús, de totes les oficines, del crèdit per a pimes i autònoms en condicions equivalents a les actuals, la protecció dels clients davant un deteriorament dels serveis financers i la no-elevació dels nivells de concentració bancària. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va dir que les condicions del Consell de Ministres “han de garantir que no empitjorem, sinó que millorem”.
Mentrestant, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, va dir que existeix espai perquè es produeixi més concentració bancària a Espanya, encara que depèn de l’estratègia de les entitats.