Tres empreses espanyoles, entre les millors per treballar a Europa, segons el 'Financial Times'
El prestigiós estudi inclou 26 sectors diferents
Tres empreses públiques espanyoles -Renfe, Aena i Correos— han aconseguit posicionar-se entre les 1.000 millors companyies europees per treballar, segons l’últim rànquing elaborat pel diari britànic Financial Times en col·laboració amb Statista. Aquest prestigiós estudi, que inclou 26 sectors diferents, s’ha nodrit de les valoracions de més de 100.000 professionals pertanyents a 2.500 empreses de 17 països del continent.
Espanya ha aconseguit col·locar un total de 33 companyies en aquesta classificació europea. Renfe destaca especialment al situar-se al lloc 189, convertint-se en la sisena millor empresa espanyola, només superada per Seat (68), Mango (71), Repsol (133), BBVA (169) i Consum (182). Des de l’operadora ferroviària celebren aquest reconeixement que els situa "dins del 20% de les organitzacions més ben valorades del continent", i han volgut agrair a tota la seua plantilla "el seu compromís diari".
Per la seua part, Aena, el gestor aeroportuari amb un 51% de capital públic, ocupa la posició 265, sent la desena millor entre les companyies espanyoles. Correos apareix al lloc 946, situant-se com la 29a en el rànquing nacional.
Metodologia basada en l’opinió dels treballadors
L’informe elaborat per Financial Times i Statista fonamenta la seua avaluació en les opinions directes dels empleats, els qui valoren aspectes fonamentals com el clima laboral, les condicions de treball, la cultura organitzativa o la seua predisposició a recomanar la seua empresa a altres professionals.
La resta d’empreses espanyoles en el rànquing
A més de les tres empreses públiques esmentades, el llistat inclou unes altres 30 companyies espanyoles: Telefónica (223), Altia (234), SegurCaixa Adeslas (253), Logista (276), Abanca (292), Mapfre (332), Inditex (371), CaixaBank (381), Moeve (446), Mercadona (459), Indra (589), MRW (595), Amedeus (600), Iberdrola (716), Saica (739), Eulen (776), Clece (792), Ayesa (793), Servicio de Empleo ETT (805), Dragatges (826), El Corte Inglés (880), Vueling (949), Santander (970), Gestamp (988) i Servinform (998).