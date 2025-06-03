Telefónica investiga un robatori de dades a Movistar
Un pirata informàtic assegura tenir més de 20 milions de registres personals de clients de la companyia
Telefónica està investigant un 'hackeig' de dades de clients de Movistar, segons han confirmat fonts de la companyia. En concret, i pel que es desprèn de diversos missatges publicats a X, un pirata informàtic hauria aconseguit robar informació personal de més de 20 milions de registres de clients de Movistar, amb elements com el nom complet, el DNI o la direcció entre d'altres. Un mateix client pot tenir diversos registres, de manera que la xifra global d'afectats es desconeix i podria ser menor als 20 milions. El 'hacker' ja ha filtrat un milió de dades com a prova, i demanaria una recompensa de 1.500 milions de dòlars a canvi de la informació. La informació filtrada fins ara correspon al Perú, i no hi ha informació de clients d'Espanya.
Telefónica va vendre a l'abril la seva filial peruana, Integra Tec Internacional, per uns 3,7 milions de sols peruans, uns 900.000 euros al canvi actual, segons va detallar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).