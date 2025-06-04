LABORAL
L’atur descendeix al nivell més baix des del 2008 amb 15.422 lleidatans
Registra l’increment més alt d’ocupació de Catalunya i el tercer de l’Estat
La demarcació de Lleida ha tancat el mes de maig amb 15.422 persones registrades com a aturades en el Servei Català d’Ocupació (SOC), la xifra més baixa des del mes de setembre del 2008, tot i que encara està lluny del mínim històric. Al llarg del mes passat, les xifres d’aturats ha descendit en 570 persones, una reducció que s’ha donat en tots els sectors: agricultura (-77), indústria (-53), construcció (-40) i serveis (-406). Només hi ha hagut un repunt de sis parats entre el col·lectiu de persones que no han tingut una feina anterior.
L’inici de la campanya fructícola, amb la de cireres i l’aclarida dels arbres, i la preparació de la turística han jugat a favor de l’ocupació a la província.
En aquests moments, Lleida compta 1.138 persones que busquen feina al camp, 1.402 en la indústria, 1.093 en la construcció i 10.232 en els serveis.
Hi cal sumar 1.557 persones sense ocupació anterior. L’atur segueix tenint perfil femení a Lleida, amb 9.132 aturades i 6.290 aturats registrats en el SOC.
Pel que fa a la creació de llocs de treball durant el mes de maig a Lleida, el nombre d’afiliats a la Seguretat Social ha augmentat en 5.559 persones, un 2,68% més, i ha arribat fins a 213.169. Aquest percentatge és el més elevat de tot Catalunya i el tercer de tot l’Estat, només darrere de les illes Balears i d’Osca.
En comparació amb el mateix mes de fa un any, l’increment ascendeix a 3.811 persones, un 1,82% més. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, va valorar les dades de l’atur i afiliació a la Seguretat Social a Catalunya com a “històrics”, al ser les millors xifres de tota la sèrie històrica des del juny del 2008, encara que va assegurar que han de continuar fent esforços per mantenir aquesta evolució.
L’atur ha baixat en 6.198 persones al maig a Catalunya, fins als 319.519 parats. L’atur s’ha reduït en tots els col·lectius que s’analitzen i s’han registrat més contractes que a l’abril, fins als 215.889.
A Espanya, l’atur ha descendit dels 2,5 milions per primera vegada en 17 anys, fins a situar-se en els 2.454.883 parats al maig, un mes en què la Seguretat Social ha sumat 195.736 afiliats, fins a marcar un nou rècord amb 21.784.375 llocs de treball, segons les dades de l’Executiu central.