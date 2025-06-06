ANÀLISI
Els lleidatans són els que més estalvien de Catalunya
Segons un estudi sobre els hàbits inversors de Gesinter. La província gestiona en fons més de 3.200 milions d’euros
La inversió a Catalunya té característiques molt diferents en funció de les demarcacions, segons una anàlisi de Gesinter, gestora especialitzada en fons d’inversió. “Girona arrisca, Lleida estalvia, Barcelona atreu capital global i Tarragona consolida l’estalvi col·lectiu”, afirma l’entitat. Malgrat compartir context econòmic, cada província mostra un patró inversor propi, condicionat per factors com la renda disponible, la maduresa financera o la cultura local de l’estalvi.
En el cas de Lleida apunta que “la cultura de l’estalvi disciplinat és motor inversor”. Amb una inversió mitjana per càpita de 1.300 euros, Lleida se situa per sobre de la mitjana catalana, però és el seu enfocament sistemàtic de l’estalvi el que més crida l’atenció. La província gestiona 3.216 milions d’euros en fons, la qual cosa equival a un 23,5% del seu PIB, segons Inverco, i compta amb més de 217.000 partícips, la qual cosa reflecteix una base inversora àmplia, compromesa i estructurada.
En el pla immobiliari, Lleida també ofereix rendibilitats competitives, amb un 7,3% en habitatge i un 10,8% en locals comercials, d’acord amb dades d’Idealista.
Gesinter apunta que la preferència per productes conservadors com els fons garantits i la renda fixa tradicional està molt arrelada a la província, evidenciant un model d’inversió prudent però eficaç a llarg termini.
Girona lidera la inversió mitjana per habitant a Catalunya, amb 1.768 euros per càpita (segons dades XTB, 2022), una xifra que triplica la de Tarragona, que tanca el rànquing.
Barcelona es consolida com el principal motor econòmic de Catalunya, amb 3.191 milions d’euros en inversió estrangera directa el 2024 (segons informació del ministeri d’Economia). Tanmateix, la seua inversió per càpita és de només 920 euros.
Finalment, Tarragona presenta la inversió per càpita més baixa de Catalunya, amb 594 euros per habitant. La província gestiona 4.592 milions d’euros en fons.