COMPETÈNCIA
La CNMC no veu “fonamental i insubstituïble” el Sabadell
Competència afirma que perd quota de crèdit a pimes des del 2021. Rebutja peticions que el BBVA faci desinversions
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va rebutjar que el Banc Sabadell tingués un “caràcter insubstituïble” en el crèdit a pimes en la seua anàlisi de l’oferta pública d’adquisició del BBVA sobre el banc català, segons es desprèn de l’informe complet de la concentració que es va publicar ahir.
La CNMC va decidir rebutjar les al·legacions realitzades pel Sabadell en les quals provava de mostrar la seua rellevància argumentant que la seua activitat és important per al banc en relació amb altres negocis. “Aquesta al·legació mostra, sens dubte, que el segment de pimes és rellevant per al Sabadell, però no que el banc sigui rellevant o indispensable per al sector”, va determinar l’informe.
A més, la CNMC va identificar que entre el 2021 i el 2023 la quota del Sabadell a nivell estatal “és la que més es redueix” en crèdit a pimes, “cosa que mostra que la seua rellevància en el mercat està disminuint”. Per comunitats, la quota de mercat del Sabadell a Catalunya, el territori més afectat, ha caigut en un rang de 0 i 5 punts percentuals des del 2021. “Aquesta evolució, juntament amb la presència d’operadors de més mida, fa que no es pugui acceptar que es tracta d’un operador insubstituïble en el mercat de crèdit a pimes, tampoc en aquesta Comunitat”, va argumentar la CNMC.
En la valoració dels compromisos presentats pel BBVA, la CNMC recull al seu informe la petició del Sabadell que es realitzin “determinades desinversions” com a solució dels riscos en el mercat de pimes identificats per Competència, cosa que també van sol·licitar les associacions d’empreses en l’últim test de mercat realitzat a l’abril. La CNMC, tanmateix, rebutja aquesta petició de desinversions perquè, si bé els problemes identificats “tenen rellevància”, assenyala que es tracta de qüestions “puntuals i localitzades” i no pot concloure que hagin de tenir un caràcter indefinit i revesteixin d’una naturalesa que només puguin ser resolts mitjançant compromisos estructurals.