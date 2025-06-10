EMPRESES
Coell i Cepyme alerten que les 37,5 hores fan perillar moltes petites empreses
El president de la patronal lleidatana adverteix d’increments de costos del 10%. La presidenta de l’estatal afirma que s’afegirien a l’increment del 24% dels últims quatre anys en els negocis
El president de la patronal lleidatana Coell, Josep Maria Gardeñes, i la presidenta de l’organització de petites i mitjanes empreses espanyoles Cepyme, Ángela de Miguel, van alertar ahir que la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores setmanals posa en perill moltes companyies, en especial les més petites. De Miguel va visitar ahir Lleida amb motiu de la celebració de l’assemblea de la Coell i va alertar que “les empreses ho estan passant molt malament en una situació tan complicada com l’actual”.
En aquesta línia, es va referir a l’excessiva càrrega burocràtica perquè “el temps que es dedica a fer papers no es dedica a l’activitat empresarial”. Va posar èmfasi a més en l’increment dels costos laborals, que va situar de mitjana en el 20% en els últims quatre anys. Tanmateix, en el cas de les microempreses, aquelles amb menys de deu treballadors, aquest repunt es pot situar en el 23 i fins i tot el 24%, va dir.
També va destacar l’esforç fiscal, que va situar en el 37% a Espanya, taxa que, va afirmar, és un 50% superior a la mitjana de la Unió Europea. També va destacar l’absentisme laboral, que va qualificar com el problema organitzatiu més greu per a les empreses, en especial per a les més petites. Va dir que és impossible de suplir quan falta un treballador d’una firma amb dos o tres persones a la plantilla.
Però tant Gardeñes com De Miguel van destacar de forma especial la proposta del Govern de l’Estat de reduir la jornada laboral a 37,5 hores. La presidenta de Cepyme va afirmar que aquesta implantació seria desastrosa per a les pimes catalanes. Va diferenciar entre grans companyies, amb més marges de maniobra, que aquelles que compten amb plantilles reduïdes. Així, va alertar per exemple que el petit comerç es veurà abocat a reduir l’horari d’atenció al públic. En la mateixa línia es va referir Gardeñes, que va apuntar que les empreses poden veure compromesa la seua oferta. El líder de la Coell va afirmar que tots els sectors es veuran afectats, i va posar d’exemple l’agrari. Va recordar que la fruita d’estiu cal collir-la al seu moment, sense retallades de jornades, perquè en qüestió de dies hi ha en joc els ingressos d’una explotació agrària per a tot l’any. Només la reducció de la jornada pot suposar un increment de costos, va dir, del 8 al 10% en les empreses. De Miguel va insistir que hauran de repercutir els increments de costos en el preu final dels seus productes o es veuran abocats al tancament. Una situació que pressionarà a l’alça la inflació i les economies familiars. Per això, va recordar que una normativa per viure millor, “potser no té l’efecte desitjat”.
En l’anàlisi de la situació actual, De Miguel i Gardeñes no es van oblidar dels problemes als quals s’enfronten les empreses per falta de mà d’obra disponible. Van assegurar que es dona en tots els sectors, des dels tradicionals com el camp, l’hostaleria o els conductors professionals fins a personal expert en tecnologies. Tenint en compte el volum d’atur, en especial el juvenil, la presidenta de Cepyme va demanar mecanismes per casar oferta i demanda. A més, va recordar l’elevat volum de treballadors amb edats properes a la jubilació i la necessitat de rellevar-los.