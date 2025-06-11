LABORAL
Les baixes laborals fan perdre el 5,3% d’hores de treball a Lleida
La incapacitat temporal costa 81.000 milions en termes de PIB a Espanya, més de 700 a Lleida. Indústria i Educació, amb els pitjors resultats comparables
Dilluns, les patronals lleidatana Coell i l’estatal de petites i mitjanes empreses Cepyme es queixaven dels problemes derivats de l’absentisme laboral, sigui per incapacitats laborals o altres raons, per a les empreses. Ahir, un estudi de la mútua Umivale Activa i l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (Ivie) posava xifres al problema. L’indicador d’absentisme a Lleida (les hores no treballades sobre el total planificat per incapacitat) es va situar en el 5,3% l’any 2023 entre els treballadors afiliats al règim general. Suposa tres dècimes menys que la mitjana estatal.
Tanmateix, tant les comarques lleidatanes com el conjunt d’Espanya partien de la mateixa taxa el 2018, quan va ser d’un 4,1 per cent. És a dir, que en aquests anys l’absentisme s’ha disparat més d’un 36% a Espanya i a Lleida per sobre del 29%. Entre els autònoms, l’indicador és més baix, d’un 4,3 per cent a Espanya, una dècima més que a Lleida. En el cas de l’Estat, ha sumat un punt des de 2018, mentre a les comarques lleidatanes ha repuntat des del 3,4% registrat al començament del període analitzat.
L’informe fa tres grups d’indicadors d’absentisme en funció dels sectors. La província de Lleida se situa a la banda més baixa en el cas del transport i l’emmagatzemament. Al contrari, es troba en el grup de províncies de l’Estat amb els pitjors registres en educació, activitats artístiques i recreatives, i activitats de les llars. A la resta de sectors, Lleida se situa en el rang mitjà.
L’informe calcula que el cost associat als dies de baixa per incapacitat temporal arriba als 81.574 milions d’euros anuals en termes de Producte Interior Brute (PIB), un 5,4% del total estatal i 25.900 milions d’euros més de cost total a l’any que el 2018, el que suposa un increment del 47%.
Prenent aquestes dades com a base, tenint en compte el pes de l’afiliació a Lleida i que la incidència de les baixes és inferior a la mitjana de l’Estat, en el cas de les comarques lleidatanes aquest cost podria superar els 700 milions.
D’acord amb aquest informe, Espanya és un dels països de la Unió Europea amb més taxa d’absentisme per IT i amb el ritme de creixement més accelerat. Entre els anys 2018 i 2023, el nombre de jornades laborals perdudes per incapacitat temporal al Règim General ha passat de 242 milions a 368,7 milions, amb un augment del 52 per cent.