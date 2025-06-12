Illa defensa des de la Trobada al Pirineu que cal "més Europa" per fer front al nou ordre mundial
Sobre la dimissió de Santos Cerdán, el president afirma que és una decisió "que havia de prendre"
El president de la Trobada, Josep Serveto, destaca que l’índex d’incertesa econòmica "està en màxims dels últims 30 anys"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que respecta que el fins ara secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, hagi dimitit dels càrrecs orgànics del partit, a més de renunciar al seu escó de diputat al Congrés. Des de la Seu d'Urgell, on ha inaugurat la 36a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu, ha dit que aquesta "és la que havia de prendre" i que espera que la justícia "faci la seva feina".
Respecte al paper de l'empresa davant del nou ordre mundial, lema d'enguany de l'esdeveniment, ha dit que la resposta ha de ser "més Europa". Tot plegat, ha detallat, per fer front a amenaces externes com ara la guerra aranzelària dels EUA i la invasió d'Ucraïna, i una d'interna, com és la manca d'accés a l'habitatge.
En aquest sentit, Illa ha defensat la necessitat de reforçar el projecte europeu, que ha definit com una "història d'èxit" que s'assenta en tres pilars: espai públic que genera prosperitat, règim de llibertat i estat del benestar a través de serveis públics. El president ha dit que cal buscar la cohesió per tal que la prosperitat arribi arreu del territori i que no quedi concentrada a algunes capes socials. Finalment, ha recordat que l'economia catalana va créixer un 3,6% l'any passat i que la previsió és que enguany ho faci un 2,5% i ha afirmat que s'està generant més prosperitat a Catalunya que als països del seu entorn.
Pel que fa al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat, creu que serà un element que ajudarà a generar prosperitat. A més, s'ha mostrat convençut que aquest tirarà endavant davant la necessitat de tenir un país "connectat". També ha explicat que aquesta inversió també beneficiarà la resta d'aeroports de Catalunya. Mentre, quant a l'àmbit de l'habitatge, ha explicat que s'impulsarà la construcció de 50.000 nous habitatges protegits en cinc anys.
Finançament singular
El president del Govern, en resposta una pregunta dels assistents a la Trobada, també s'ha referit al finançament singular, assegurant que la seva aplicació s'allargarà en el temps. En aquest sentit, ha lamentat l'interès que hi ha en alguns sectors per generar "soroll" en aquesta qüestió, només pel fet que les propostes surtin de l'executiu català. Pel que fa a la regulació de la tecnologia, diu que aquesta ha d'estar servei del bé comú, el qual, ha afirmat, està representat per les institucions públiques i no per grans empreses privades.
Demana al poder judicial "respecte" per les decisions de l’executiu sobre l’amnistia
D'altra banda, Illa ha demanat al poder judicial "respecte" per les decisions que pren el poder legislatiu sobre l’amnistia, que ha dit que es va fer, textualment, amb procediment i forma correctes. Ha recordat que el Tribunal Constitucional ha de dictaminar la constitucionalitat d’aquesta llei i que, una vegada la decisió sigui positiva, es faci una "aplicació àgil i efectiva" per a totes les persones que es puguin beneficiar, amb referència a l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, pel que li havien preguntat. Illa ha afegit que amnistiar totes les persones que puguin beneficiar-se "és bo per a Catalunya i és bo per a Espanya".
Joan Barrera i Josep Serveto
En la seua intervenció, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, ha instat a "entendre les expectatives del món i què es pot oferir des de l’àmbit local". Ha explicat que la situació actual ha de ser un "estímul per a la transformació", i ha recomanat accions empresarials orientades a posar les persones en el centre, apostar per la formació, promoure la digitalització i la innovació, i fomentar la sostenibilitat i la governança en col·laboració.
Per la seua part, el president de la Trobada, Josep Serveto, ha asseverat que l’índex d’incertesa econòmica "està en màxims dels últims 30 anys, només superat per la Covid-19" a causa de l’impacte dels aranzels imposats pels Estats Units. "Les maniobres de Trump estan definint un nou ordre mundial que està afectant a l’activitat empresarial, la qual cosa requereix que els empresaris hagin d’aprendre a manejar la incertesa," ha apuntat.