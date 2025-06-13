Debat energètic: experts analitzen sostenibilitat i renovables, un repte clau per a la Lleida 2050
El debat sobre el model energètic de Catalunya i la transició cap a les renovables centrarà la segona sessió del cicle de reflexió sobre el futur de Ponent i l'Alt Pirineu
El projecte Lleida 2050, fruit de la col·laboració entre el Diari SEGRE i la Fundació Privada Horitzons 2050, ha programat per al 19 de juny de 2025 una intensa jornada dedicada al futur energètic del territori. Sota el títol "L'energia: on, com, quan i quanta?", aquesta serà la segona de les vuit sessions previstes per debatre els reptes més significatius que afrontaran les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu en les properes dècades.
La jornada, presentada per Judith Montoy de LleidaTV, comptarà amb la presència de destacats experts en matèria energètica, des d'acadèmics fins a representants del sector privat i l'administració pública. L'acte s'inaugurarà amb la intervenció de Paco Boya, Secretari General per al Repte Demogràfic del Ministeri de Transició Ecològica, i es clausurarà amb Marta Morera, Directora General d'Energia de la Generalitat de Catalunya.
El cicle Lleida 2050 va néixer el març de 2024 amb l'objectiu d'impulsar un debat profund sobre els temes d'actualitat que afecten o podrien afectar el futur de les Terres de Ponent i l'Alt Pirineu. "Volem disposar d'un temps assossegat on les veus expertes siguin escoltades, les discrepàncies siguin respectades i les propostes siguin sòlides i raonades", expliquen els organitzadors, que pretenen elaborar un Llibre blanc sobre les realitats i reptes d'aquestes comarques.
INCRIPCIONS
Cinc blocs temàtics per abordar el futur energètic
La jornada s'estructurarà en cinc blocs temàtics que abordaran diferents perspectives del model energètic. El primer debat, moderat per Joan Tort, analitzarà "El model energètic de Catalunya" amb la participació de Ramon Tremosa, doctor en economia; Jordi Sarradell, responsable de regulació d'ENDESA a Catalunya; i Antoni Tahull, membre de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials.
A continuació, Òscar Fernández moderarà el bloc "Cap a la sostenibilitat energètica" amb Núria Cervós, presidenta del Gremi de Constructors de les Terres de Lleida; Luisa F. Cabeza, directora de l'INSPIRES de la UdL; i Marta Gràcia, membre del Consell Rector de la Cooperativa Energètica de Balenyà Sostenible.
La jornada continuarà a la tarda amb tres blocs més. El primer serà "Llum després de la foscor", moderat per Laura Alcalde, amb experts com Antonio Turiel, investigador del CSIC; Jordi Casas. Director d’operacions i manteniment de la xarxa d’ENDESA a Catalunya; i Enric Betran, Coordinador de l'Oficina de Transició Energètica del Col·legi d’Enginyers de Lleida.
Després serà el torn de "La descarbonització a l'empresa", moderat per Raúl Ramírez, amb Narciso Pastor. Vicerector d'Infraestructures UdL; Santi Martínez. President de l’Energètica; i Carles Grau. Director d’Energia d’Energia Nufri. I tancarà l'acte "Renovables i autosuficiència energètica", sota la moderació de Maricel Benabarre, que comptarà Andreu Puig, de BonÀrea; Jaume Morron, d’EolicCat i dialEc, Jordi Jové Aresté, d’Alcarràs Bioproductors, i Néstor Gutierrez, d'Atlas Energía
Un projecte amb visió de futur
Aquest cicle de debats, que s'estén entre 2024 i 2026, inclou també altres temàtiques crucials com la gestió de l'aigua, el paper de les ciutats intermèdies de Catalunya i la problemàtica de la burocràcia.
Els organitzadors fan una crida a la participació i les complicitats del món acadèmic, polític, empresarial i de tots els agents econòmics i socials. "Per a contribuir al progrés econòmic, social, cultural i patrimonial de les nostres comarques ens sembla que una proposta com la nostra, continua en el temps i multisectorial, no existeix, i és la nostra voluntat omplir aquest buit", assenyalen des de Lleida 2050, una iniciativa que busca aportar solucions als reptes territorials des d'una perspectiva constructiva i amb vocació de futur.