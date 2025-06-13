EMPRESES
Guardó per a la Cooperativa Cadí als Premis Pimec
Amb el premi Catalunya Internacional a la Projecció Empresarial Catalana. Cerimònia celebrada a Barcelona
La Cooperativa Cadí va ser distingida ahir a la nit durant la celebració de la 38a edició dels Premis Pimec amb el premi Catalunya Internacional a la Projecció Empresarial Catalana. Aquest guardó va ser recollit per Jordi Calvet, president de la Cooperativa. La patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya i Catalunya Internacional van reconèixer aquesta cooperativa de la Seu d’Urgell en el marc de l’acte que es va celebrar al Palau Sant Jordi amb més de 1.400 persones del món econòmic i empresarial.
La Cooperativa Cadí, dedicada a la producció de formatges i mantegues, rep aquest guardó per identificar els seus productes com a catalans, tant en benefici propi com del país, per a la projecció d’una imatge i una reputació positives.
Els seus productes es troben en la majoria de punts de venda d’alimentació del territori català, però també en zones del territori estatal, en diferents països europeus així com també als Estats Units.
Gràcies a la seua activitat empresarial, Cooperativa Cadí ha aconseguit una potent projecció exterior de la qualitat dels productes i cal destacar que ha estat reconeguda per la Unió Europea com a denominació d’origen protegida (DOP). A més, l’any 2000 va obtenir el segell de qualitat comunitària pel formatge Urgèlia, l’únic de Catalunya amb DOP.
Durant la gala es va distingir les millors accions empresarials de l’any 2024 en les següents categories: Premi Valors al Desenvolupament Sostenible; Premi a la Qualitat Lingüística Empresarial, i Premi a la Pime més Competitiva en les categories de micro, petita i mitjana empresa.
En el transcurs de l’acte també es van entregar altres distincions: Reconeixement CaixaBank–Fundació Pimec a la Segona Oportunitat Empresarial; i com a novetat, els Reconeixements Pimes Plus i a l’Activisme Empresarial.
La cerimònia també va comptar amb la presència del president de Pimec de Lleida, Borja Solans.