FISCALITAT
Lleida és una de les disset províncies on augmenten més els ingressos d’Hisenda
En quatre mesos ja ha superat els 605 milions d’euros, un 12,2% més que en les mateixes dates de l’any passat. El fet de no deflactar la tarifa de l’IRPF i la millora de l’ocupació, entre les claus
Al casino es diu que la banca sempre guanya i amb els impostos qui sempre surt triomfant és Hisenda, o almenys així es desprèn del balanç d’ingressos en els quatre primers mesos de l’any. L’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) ha ingressat entre gener i abril una mica més de 605 milions d’euros a la demarcació de Lleida, una xifra que suposa un augment del 12,2% respecte a les mateixes dates de l’any passat. Es tracta d’un augment per sobre de la mitjana estatal (10,5%) i de Catalunya (2,4%).
De fet, la demarcació es troba en el grup de les disset espanyoles amb majors augments d’aportacions a l’AEAT juntament amb Almeria, Màlaga, Terol, Las Palmas, Albacete, Ciudad Real, Conca, Àvila, Palència, Zamora, Lugo, Ourense, Madrid, Alacant i València.
El gruix dels ingressos a Lleida correspon, com és habitual, a l’impost sobre la renda, que supera lleugerament els 279 milions d’euros, trenta més que en el primer quadrimestre de l’any passat. Representa un augment del 21,1%, mentre que la mitjana catalana és de 7,4%, fins a assolir els 9.626 milions d’euros.
A l’hora d’explicar aquest increment cal tenir en compte dos factors. El primer és la millora de l’ocupació. Si hi ha més persones treballant, hi ha més contribuents pagant el fisc. Lleida tenia una mitjana de 207.610 afiliats a la Seguretat Social el mes d’abril, la qual cosa suposa un increment de 5.525 respecte a un any enrere.
Però a més d’això cal tenir en compte que no s’ha deflactat la tarifa de l’IRPF. És a dir, que no s’ha reflectit l’evolució de la inflació sobre la tarifa el que, a la pràctica, representa un increment de la pressió sobre els salaris.
Per a qui sí que hi haurà bones notícies serà per als perceptors del Salari Mínim Interprofessional. La Comissió d’Economia, Comerç i Transformació Digital del Congrés ha aprovat aquesta setmana la llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor, una norma en la qual PSOE, Sumar i el BNG van introduir una esmena per eximir d’IRPF els perceptors del Salari Mínim Interprofessional (SMI).
En la votació, PSOE, Sumar, PNB, Bildu, ERC i BNG s’hi van posicionar a favor, mentre que PP i Junts es van abstenir i Vox hi va votar en contra. Com que la comissió parlamentària tenia competència legislativa plena, no cal que el text s’elevi al Ple del Congrés i serà remès directament al Senat.
La segona gran font d’ingressos correspon a l’IVA. En aquest cas, el fisc ha ingressat a Lleida 254, milions d’euros, un 12,4 per cent per sobre del balanç registrat entre els mesos de gener i abril del 2024.
El fisc preveu tornar 118 milions per la Renda
L’Agència Tributària es troba immersa en aquests moments en el tram final de la campanya de Renda 2024. L’AEAT preveu haver de tornar 118 milions d’euros a 145.101 contribuents lleidatans.
En concret, l’Agència calcula que prendrà 242.503 declaracions (+3,1%), de les quals 216.219 seran individuals i 26.284, conjuntes. Les positives se situaran entorn de les 83.096, un 2,27% menys que l’any passat, mentre les que tenen dret a devolució creixeran un 6,3%. Aquelles que tinguin resultat a ingressar hauran de pagar 178 milions (+14,5%) i aquest any, com a novetat, es podrà abonar a través de Bizum, en tant que la possibilitat de pagament amb targeta s’estén a qualsevol entitat. En el conjunt de l’Estat, el fisc espera prendre 24.868.000 declaracions durant la campanya, un 3,1% més que en l’anterior, de les quals el 68% (17,07 milions) sortiran a tornar per un import estimat de 14.908 milions d’euros. Segons va explicar la directora general de l’AEAT, Soledad Fernández, hi haurà 6,07 milions de declaracions a ingressar per import de 19.093 milions.