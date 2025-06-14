IPC
Els preus es mantenen al maig en el 2% a Lleida
Baixa el preu del transport, mentre que s’encareixen els aliments, la llum o la roba. La inflació a Catalunya es modera
La inflació anual s’ha mantingut en el 2% el mes de maig a Lleida, segons les dades relatives a l’Índex de Preus de Consum (IPC) publicats ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Es modera així el descens dels preus iniciat el mes de març.
L’estancament es deu al descens dels preus del transport (–2,8%) respecte al mateix mes de l’any passat, mentre que altres productes s’han encarit, com és el cas de la roba i el calçat (4,5%), el grup que inclou aigua, electricitat i gas (3,4%) i també omplir la cistella de la compra.
Mentrestant, l’IPC a Catalunya va baixar fins a l’1,8% al maig respecte a un any abans, tres dècimes menys que a l’abril (2,1 per cent), segons l’INE. Els preus que més van pujar al maig respecte al 2024 van ser hotels, cafès i restaurants (4,3%), begudes alcohòliques i tabac (3,8 per cent), altres (3,8%), ensenyament (2,8%), habitatge (2,6% per cent) i aliments i begudes no alcohòliques (2,5%).
Van créixer en menor mesura els preus de comunicacions (1,9%), vestits i calçats (1,6%), lleure i cultura (0,9 per cent), medicina (0,9%) i parament (0,4 per cent), mentre que els del transport van baixar un 2,3%.
Per províncies, la variació interanual de l’IPC al maig es va situar en el 2,1% a Girona i l’1,8% tant a Barcelona com a Tarragona.
La taxa de Catalunya es va situar per sota de la mitjana d’Espanya, que per dalt va estar liderada per Ceuta (2,8%) i les Balears i Euskadi (2,4% ambdós), mentre que Múrcia (1,3%), Canàries (1,5%) i Castella-la Manxa i Cantàbria (1,6% ambdós) va ser on menys van pujar els preus.
En el conjunt de l’Estat, l’INE va revisar l’IPC de maig fins al 2%, una taxa una dècima superior a l’avançada fa dos setmanes i dos dècimes per sota de la de d’abril, mentre que la inflació dels aliments va repuntar cinc dècimes, fins al 2,5%. També puja la inflació subjacent –que no té en compte l’energia ni els aliments no elaborats– i la situa en el 2,2% interanual, dos dècimes menys que la de l’abril.