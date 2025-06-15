LABORAL
Els convenis firmats enguany a Lleida se situen un punt per sobre de la inflació
Reflecteixen pujades de sous d’un 3,04%, lleugerament per sota de les mitjanes tant catalana com espanyola. Els onze subscrits en els quatre primers mesos de l’any afecten 13.700 treballadors
Els convenis subscrits aquest any per sindicats i patronals i empreses han reflectit un increment salarial medi del 3,04% a la província de Lleida, segons les dades del ministeri de Treball. Representa que els sous que regeixen aquests acords han guanyat poc més d’un punt a la inflació. Com va publicar SEGRE ahir, els preus han repuntat a la demarcació un 2% en els últims dotze mesos. En concret, els onze convenis subscrits a la província, afecten 13.656 treballadors, segons reflecteixen les estadístiques de la conselleria de Treball.
Malgrat aquesta evolució positiva per als treballadors, l’increment salarial de Lleida és inferior a la mitjana catalana (3,20%) i estatal (3,35%). De fet, en el cas de Catalunya només Barcelona (3,58 per cent) obté millores d’ingressos per als treballadors per sobre de la mitjana de l’Estat, mentre que Tarragona (3,02%) i Girona (2,82 per cent) marquen xifres inferiors a les de les comarques lleidatanes.
El ministeri de Treball, per la seua part, reflecteix que ja són deu els mesos en els quals la mitjana dels convenis laborals subscrits registren millores de sous per sobre del tres per cent. Se situa així en la línia del pacte subscrit per CCOO, UGT, CEOE i Cepyme en el V Acord Interconfederal de Negociació Col·lectiva (AENC). En concret, aquest acord recomana pujades salarials del 3 per cent per a aquest any, recollint a més una clàusula de revisió salarial que, en cas de desviació de la inflació, podria implicar alces addicionals de fins a l’1% per a cada un dels anys de l’acord (2023-2025).
D’altra banda, els lleidatans són els que tenen la jornada laboral més gran de Catalunya registrada en conveni. Són 1.784 hores anuals, per sobre de les 1.712 si les 37,5 hores setmanals que proposa el Govern central fossin una realitat. La mitjana a Catalunya és de 1.743 hores i en el conjunt de l’Estat se situa lleugerament per sota, amb 1.730.
De moment, el ministeri de Yolanda Díaz no ha aconseguit prou suports per poder fer realitat les 37,5 hores per llei davant les reticències de partits com Junts i el PNB, i amb les patronals en contra, en especial les de petites i mitjanes empreses i les organitzacions agràries.
El portaveu estatal del Partit Popular, Borja Sémper, va confirmar ahir que la seua formació acudirà la setmana vinent a la reunió convocada per la vicepresidenta segona i ministra de Treball per dialogar sobre la tramitació de la reducció de la jornada laboral, però ja ha avançat que aquesta mesura no agrada al partit perquè ve sense l’aval de la patronal.
Mentrestant, el Moviment Sumar desplegarà durant aquest cap de setmana més de vuitanta taules informatives per defensar la necessitat d’aprovar la reducció de la jornada laboral, amb la participació dels principals càrrecs de la formació.
Es tracta d’una primera mobilització per reivindicar aquesta mesura, una de les principals banderes de Sumar en aquesta legislatura, i atansar a la ciutadania les virtuts que té la reducció de jornada.