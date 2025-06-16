Aquestes són les empreses espanyoles amb millor reputació i els empresaris més ben valorats
Segons un estudi de Merco, el Monitor Empresarial de Reputació Corporativa
Inditex, Mercadona i Grupo Social Once lideren la llista de les 200 empreses amb millor reputació a Espanya, segons un estudi de Merco, el Monitor Empresarial de Reputació Corporativa, que situa Juan Roig (Mercadona), Ana Botín (Santander) i Amancio Ortega (Inditex) com els tres líders empresarials més prestigiosos.
Seguint amb la llista d’empreses, a les tres millor reconegudes les segueixen Repsol, Iberdrola, Coca-Cola, BBVA, Caixabank, Banco Santander i Mapfre, que completen el 'top deu' d’empreses de la llista. En el rànquing de líders empresarials, Juan Roig, president de la cadena de supermercats Mercadona, revalida la primera posició per setè any consecutiu.
Marta Ortega i Sánchez Galán completen l’índex de directius
A aquest el segueixen Ana Botín (Santander), Amancio Ortega i la seua filla Marta (Inditex), i Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), completant els cinc empresaris amb millor reputació a Espanya. Per darrere es troben Florentino Pérez (Grupo ACS), Josu Jon Imaz (Repsol), María Dolores Dancausa (Bankinter), Isidre Fainé Casas (Fundación La Caixa) i Pablo Isla (Nestlé), que tanquen la llista dels deu líders amb millor reputació a Espanya.
A l’esmentat índex, en el qual se situen 29 dones, han irromput César González-Bueno (Banco Sabadell), Patricia Ayuela (Línia Directa), Marc Murtra (Telefónica), Marc Puig (Grup Puig), Borja Sánchez (Decathlon), Manuel Terroba (BMW) i Fina Llados (Amgen).
Reconeixement als millors equips de comunicació
Així mateix, Merco ha reconegut a les empreses amb millors equips de comunicació al llarg de 25 anys, segons els periodistes econòmics, enaltint en aquest sentit la tasca de Santander, Mercadona, Inditex, Caixabank, Iberdrola, BBVA, Telefónica, Repsol, Coca-Cola i Endesa. Igualment, s’ha entregat un reconeixement especial a l’empresa que ha liderat el rànquing de responsabilitat durant 25 anys, Grupo Social Once, sent "un exemple constant de compromís social, d’inclusió i ètica empresarial."
Les 200 empreses amb millor reputació
Continuant amb l’índex d’empreses, les següents posicions per a les empreses amb millor reputació les ocupen Mahou San Miguel (11), Ikea (12), Telefónica (13), Corporación Hijos de Rivera (14), Nestlé (15), El Corte Inglés (16), Leroy Merlin (17), Campofrío (18), Mútua Madrilenya (19) i Heineken (20). A continuació es troben Meliá Hotels (21), Danone (22), la Clínica Universitat de Navarra (23), Endesa (24), Moeve (25), Siemens (26), HP (27), Seat (28), Decathlon (29) i ING (30).
Els últims vint llocs del 'top 50' els completen Sanitas (31), Pascual (32), Bankinter (33), Mango (34), Bayer (35), Alsa (36), Naturgy (37), Samsung (38), Capsa-Central Lechera Asturiana (39), Toyota (40), Banc Sabadell (41), El Pozo-Grupo Fuertes (42), Carrefour (43), Eroski (44), Acciona (45), Microsoft (46), Grup Quirónsalud (47), Lidl (48), Google (49) i Minor Hotels (50).
Els següents vint-i-cinc llocs els ocupen Aena (51), P&G (52), Amazon (53), BMW (54), Damm (55), Línia Directa (56), Santalucía Seguros (57), Apple (58), Pepsico (59), Esic University (60), Deloitte (61), Mercedes-Benz (62), Esade (63), Ferrovial (64), Renfe (65), DKV Assegurances (66), Consum (67), McDonald’s (68), Kutxabank (69), EY (70), Netflix (71), Grup ACS (72), HM Hospitals (73), Dia (74) i Garrigues (75).
Completen les cent primeres posicions PwC (76), MasOrange (77), FCC (78), Pfizer (79), Novartis (80), Adolfo Domínguez (81), L’Oréal (82), La Fagueda (83), Amadeus (84), Accenture (85), Grup Planetaz (86), Tríodos Bank (87), Astrazeneca (88), Abanca (89), IAG (90), Airbus (91), IE University (92), Ecoalf (93), Cellnex (94), Indra (95), Gestamp (96), Unilever (97), IESE (98), Iberostar (99) i Puig (100).