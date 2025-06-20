SEGURETAT
Els pensionistes d’Aran cobren 229 euros més que els de les Garrigues
El territori de muntanya compta amb la prestació més alta, amb una mitjana mensual de 1.244 € el 2024. Les lleidatanes cobren un 31% menys que els homes
L’any passat el nombre de persones que percebien una pensió contributiva de la Seguretat Social a la demarcació de Lleida va augmentar un 1,4% respecte a l’any anterior, situant-se en els 90.133, la qual cosa representa gairebé un 20 per cent del total de la població de la província. La prestació mitjana rebuda es va situar en els 1.151,4 euros, un increment d’un 5,32 per cent respecte a la quantitat que van ingressar el 2023, segons constaten les dades publicades ahir per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).
Amb tot, dins de la mateixa demarcació es van registrar diferències de fins a 229 euros en el que van ingressar per part de la Seguretat Social els pensionistes d’un territori o d’un altre. La prestació a Aran –la més alta de Lleida— assolia de mitjana els 1.244,4 euros, lluny dels 1.015 euros que van cobrar aquells establerts a les Garrigues, on es va rebre la prestació més baixa.
Lleida és la província catalana amb les pensions més baixes, degut, principalment, al seu model econòmic, que se sustenta en el sector agrícola, on històricament s’han registrat uns ingressos més baixos que altres com la indústria o els serveis. Mostra d’això és que durant l’any passat només es van superar els 1.200 euros a Aran, el Segrià (1.213 euros) i l’Alta Ribagorça (1.212 euros). A més, la mitjana es queda lluny dels 1.326 euros que es van cobrar en el conjunt de Catalunya. Moltes vegades, a més de la prestació contributiva que reben de la Seguretat Social, els pensionistes tenen altres fonts d’ingressos, com una pensió procedent d’un fons privat o algun tipus de lloguer d’algun domicili o local, cosa que permet que els seus ingressos totals siguin més alts.
Així les coses, la renda mitjana que van disposar, per exemple, els habitants a Aran va augmentar durant l’any passat fins als 1.413 euros mensuals i la que van rebre els de les Garrigues va ser de 1.160 euros.
La diferència d’ingressos dels pensionistes no es dona només per territoris, sinó també per gènere. A la província de Lleida la prestació mitjana que van rebre els homes va ser de 1.387 euros, un import un 31 per cent superior als 952 que van ingressar les dones, moltes d’elles amb pensió de viudetat. A més és un col·lectiu més perjudicat per la precarietat laboral, ja que estan més afectades per la parcialitat, els llocs de menor qualificació i són les que interrompen més la seua vida laboral per cuidar la família.