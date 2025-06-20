CONSUM
El preu de l’electricitat es dispara un 253% al juny
Per la major demanda i la menor generació hidràulica. Assoleix una mitjana diària de 59 euros/MWh
El preu diari del mercat a l’engròs elèctric espanyol (pool) ha marcat una mitjana de 59,92 euros/MWh entre l’1 i el 18 de juny, deixant enrere els valors extremament baixos registrats a l’abril (26,81 euros) i el maig (16,97 euros), la qual cosa representa un augment de fins al 253%. Segons informa el Grup ASE, el repunt de preus al juny obeeix a l’increment de la generació dels cicles combinats de gas per compensar el fort impuls de la demanda, a causa de l’arribada de la calor, i la menor generació hidràulica.
A més, a causa del temor d’una altra apagada, s’ha disparat l’ús del cicle combinat per generar energia. Aquest sistema utilitza gas i vapor per generar electricitat, per mantenir un sistema reforçat que garanteixi l’estabilitat després de l’incident del 28 d’abril. Però el gas està registrant un repunt després de l’esclat del conflicte entre Israel i l’Iran, superant els 38 euros/MWh (més informació a les pàgines 3, 4, 5 i 6).
Mentrestant, el secretari d’Estat d’Energia, Joan Groizard, va iniciar ahir una ronda amb els grup del Congrés per explicar-los les mesures que aprovarà el Govern central dimarts amb l’objectiu que no es repeteixi una apagada.
■ Els preus dels carburants han posat fi aquesta setmana a la seua tendència a la baixa, després de pujar tant la gasolina com el dièsel fins en un 0,4%, en un context marcat per l’increment del cost del petroli, derivat del conflicte entre Israel i l’Iran. El dièsel, que la setmana passada va marcar nivells preguerra d’Ucraïna, s’ha encarit per primera vegada des de mitjans de maig.
En concret, el preu mitjà del litre ha pujat un 0,44%, fins a situar-se en els 1,364 euros.
Per la seua part, el cost de la gasolina ha augmentat un 0,41%, situant-se el litre en els 1,463 euros. De totes maneres, en el que va de 2025 el preu de la gasolina acumula un abaratiment del 4,14%, mentre que el del dièsel assoleix fins al 5,4 per cent.