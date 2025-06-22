Unai Sordo, reelegit, carrega contra els empresaris
Diu als que no troben treballadors “que s’aguantin”. Admet que “les coses són complicades” per a les 37,5 hores
El secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, va retreure ahir als empresaris que es queixin que no troben gent per treballar tenint en compte els sous que hi ha i el que costa l’habitatge. “Quan els empresaris d’Espanya diguin que tenen llocs de treball i que no tenen gent que els ocupi, parlant amb en plata, que s’aguantin”, va dir Sordo moments després d’haver estat reelegit en el congrés de CCOO com a secretari general per al seu últim mandat amb un 96,1% de suports.
El president de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha vingut mostrant la seua preocupació pel fet que hi hagi un bon nombre d’empreses que no trobin personal havent-hi a Espanya prop de tres milions d’aturats.
Tanmateix, el secretari general va dir que és més comprensible si es pot que la gent no accedeixi a certs llocs si a més s’ha de desplaçar al territori. “Ningú es desplaçarà 400, 500 o 700 quilòmetres si ha de treballar perquè la meitat del seu salari vagi a pagar un lloguer abusiu”, va assenyalar.
En aquest sentit, Sordo va asseverar que Espanya necessita una “política valenta en matèria d’habitatge” per evitar que es converteixi en un problema de primera índole per a la ciutadania, ja que es menja bona part dels salaris.
Al secretari general de CCOO també li van preguntar sobre la possibilitat que el Govern central impulsi una reforma de l’acomiadament després que el Consell d’Europa hagi afirmat que Espanya no està complint amb la Carta Social Europea quant als acomiadaments improcedents.
En aquest sentit, Unai Sordo va dir que a nivell ideològic que si amb la reducció de la jornada laboral “les coses són complicades”, ara mateix “no hi ha una majoria” suficient per augmentar l’acomiadament improcedent.
I és que, segons la seua opinió Junts i “fins i tot el PNB” no s’obririen a una negociació en els termes que estan plantejant els sindicats, que bàsicament advoquen per recuperar els 45 dies d’indemnització per any treballat.