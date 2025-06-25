AGROALIMENTACIÓ
La cooperativa d’Artesa creix en venda de porcs i fabricació de pinsos
La cooperativa d’Artesa de Segre ha incrementat la comercialització de porcs i la fabricació de pinso i les vendes a socis, principalment de porcí, però també de boví de carn i ecològic. Així ho va informar l’entitat, després de la celebració divendres de la seua assemblea anual, en la qual el president, David Saura, i el director general Joan Potrony, van explicar el desenvolupament del pla de reestructuració aprovat al desembre i les diferents línies d’actuació del pla de negoci, “que permet la continuïtat i viabilitat de l’entitat i la construcció d’un nou projecte cooperatiu”. La cooperativa manté una aliança amb Vall Companys.