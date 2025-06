Així s’ha encarit el preu de les assegurances de cotxe l’últim any: "sorprenent i difícil de justificar"

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El preu de les assegurances d’automòbil ha experimentat un increment interanual del 10% segons revela l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) basant-se en les últimes dades de l’IPC publicades per l’Institut Nacional d’Estadística. Aquest augment, qualificat per l’organització com a "sorprenent i difícil de justificar", hauria de motivar els conductors a revisar les seues actuals pòlisses.

Davant d’aquesta situació, l’OCU insta els assegurats a realitzar un exercici comparatiu entre diferents companyies asseguradores, ja que les diferències de preu poden resultar significatives. "Una pujada sorprenent i difícil de justificar que hauria d’impulsar els assegurats a reconsiderar l’abast i el preu de les seues actuals pòlisses", expressen des de l’organització.

L’anàlisi de l’OCU demostra que, per a un mateix perfil de conductor i vehicle, les tarifes poden oscil·lar considerablement segons la modalitat d’assegurança contractada. En concret, una assegurança a tot risc pot variar entre els 550 i 2.500 euros, mentre que l’opció amb franquícia se situa entre els 300 i 900 euros. Per la seua part, les pòlisses a tercers ampliades presenten un rang de preus entre 250 i 500 euros.

Recomanacions segons l’antiguitat del vehicle

Per als vehicles de més antiguitat, considerant que la mitjana del parc automobilístic espanyol se situa en 14,5 anys, l’organització de consumidors recomana optar per una assegurança a tercers ampliada. Aquesta modalitat, a més de la cobertura bàsica obligatòria, inclou protecció per a danys en llunes, incendis, robatoris o col·lisions amb animals.

Una altra alternativa que suggereix l’OCU és la contractació d’una assegurança a tot risc amb franquícia, opció que permet reduir la prima anual respecte al tot risc tradicional, encara que implica que l’assegurat haurà d’assumir part del cost en cas de sinistre. Aquesta fórmula pot representar un equilibri adequat entre protecció i estalvi per a molts conductors.