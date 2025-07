Supermercats Pujol tanca el 2024 amb una facturació de 203 milions, un 2,7% més

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Supsa Supermercados Pujol, l’empresa matriu dels supermercats Plusfresc, va tancar l’exercici 2024 amb una facturació de 202,9 milions d’euros, un 2,7% més que el 2023, segons va informar ahir en un comunicat.

L’empresa va assegurar que “continua mantenint el seu lideratge” en superfície comercial a la província de Lleida, amb un 21,3% del total i 89 botigues en el conjunt de Catalunya i la Franja d’Aragó.

El creixement de l’últim any, segons va informar, ha estat impulsat per l’obertura de cinc noves botigues. A més, de cara al nou pla estratègic 2025-2027, Plusfresc preveu una inversió de 15 milions d’euros amb l’objectiu, entre d’altres, d’arribar a les 100 botigues abans de finalitzar el 2027.

Per aconseguir-ho, la companyia va apuntar a l’obertura de –com a mínim– tres nous establiments per any i la reforma d’una mitjana de sis botigues anuals amb l’objectiu d’aportar un valor afegit a l’experiència de compra, incorporant noves seccions com el celler, la fruita gurmet o la secció de pernil i formatge, a més d’una nova imatge.

En aquest sentit, el director general de Plusfresc, Francisco González, va mostrar la seua satisfacció pels resultats i va afegir que la voluntat és “continuar creixent”.

La companyia va tancar l’any amb una plantilla de 1.487 persones, gairebé un 5 per cent més que l’any anterior, i manté el model de negoci basat en el creixement sostenible, sense endeutament i amb el 100% del capital propi.