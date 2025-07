Lactalis va invertir 5,26 milions a Mollerussa durant el 2024

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Grup Lactalis va invertir durant l’any passat un total de 5,26 milions d’euros a millorar la planta de llet i productes lactis que té a Mollerussa, on es produeixen marques com Puleva i El Castillo i que compta amb una plantilla de 196 persones, segons es reflecteix en el seu Informe de Responsabilitat Social Corporativa 2024. Entre els projectes que s’han portat a terme aquest any destaquen l’acabament d’una instal·lació fotovoltaica que generarà 1.485 MWh anuals i evitarà l’emissió de 218 tones de CO2, permetent que el 60% del consum elèctric de la planta estigui lliure d’emissions. La firma reforça així la seua aposta per la innovació i el creixement sostenible d’aquesta instal·lació, que és un referent industrial i d’innovació únic a Catalunya.

En els últims nou anys la inversió en aquest centre ubicat al Pla d’Urgell s’eleva fins als 20 milions d’euros. El grup recull als municipis propers a aquesta planta més de 177 milions de litres de llet a l’any, la qual cosa representa prop del 18% del total de litres que va recollir, el 100% certificats en benestar animal. Lactalis també té presència a Cornellà de Llobregat, on és la seu corporativa de Lactalis Nestlé, on compta amb un centenar d’empleats.

En grans xifres, la firma va tancar el 2024 amb un volum de negoci de 1.676 milions d’euros, un 0,71% inferior al registrat l’any anterior, amb un mix en el qual la llet va suposar el 51% de les vendes, seguida dels formatges (24%), iogurts i postres (15%), mantega i nates (que baixen del 14% al 9%), ingredients nutricionals (6%) i altres productes (1% davant el 6% l’any anterior).

Lactalis va reforçar també la seua posició com a dinamitzador de l’economia amb una contribució directa al teixit social i econòmic espanyol de 1.059 milions. Aquesta aportació engloba inversions per valor de 28,78 milions a les seues 8 plantes, en R+D+i, en el desenvolupament de marques i productes, compres de llet i altres matèries primeres a proveïdors locals i ocupació directa, entre altres.