La majoria dels concursos a Lleida estan relacionats amb la llei de la 2a oportunitat

Imatge dels participants a la X Jornada Concursal de Lleida, organitzada per la Cambra de Comerç. - J. MARTÍNEZ

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El magistrat del Jutjat Mercantil núm. 6 de Lleida, Eduardo Enrech, va destacar ahir l’estabilitat econòmica de la província. En declaracions durant la desena edició de la Jornada Concursal de Lleida, organitzada per la Cambra de Comerç de Lleida, Enrech va afirmar que no es detecta una crisi profunda, sinó més aviat casos puntuals de dificultat econòmica.

“Lleida té un estàndard econòmic molt clar, basat en el sector primari: agricultura i ramaderia”, va dir, assegurant que aquests pilars continuen tirant de l’economia local, a l’espera de les implicacions que puguin provocar en el futur l’aplicació dels aranzels anunciats pel president dels Estats Units, Donald Trump, sobre l’empresariat lleidatà, però en principi “podem ser optimistes”, va dir. “L’economia funciona molt bé”, va manifestar.

El jutge va explicar que actualment la majoria dels procediments corresponen a persones físiques que s’acullen a la llei de segona oportunitat.

Segons dades de l’últim informe del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), els concursos de creditors presentats als òrgans judicials de Lleida es van incrementar un 27 per cent el 2024, fins als 874. Així mateix, d’aquests, 528 –el 60,4% del total– corresponien a procediments presentats per persones naturals sense activitat empresarial, un 41,1% més que el 2023.

D’altra banda, Enrech va subratllar que la celebració de trobades com aquesta X Jornada Concursal permet “aproximar als professionals de Lleida a altres de fora de la província les reformes més importants i els criteris jurisprudencials” de l’àmbit concursal. “Fomenta un flux d’informació recíproca entre jutges i professionals del dret mercantil, de manera que obliga a reflexionar sobre la realitat pràctica del sector”, va assegurar.

La jornada es va centrar en l’anàlisi de les novetats legislatives i jurisprudencials més recents en matèria concursal, amb especial atenció a temes d’actualitat com el pla de pagaments, l’estatut de l’administració concursal i l’exoneració del passiu insatisfet (EPI).

D’altra banda, entre els participants van destacar César Suárez, magistrat del Jutjat Mercantil núm. 6 de Barcelona; Ignacio Fernández, del Jutjat Mercantil núm. 10 de Barcelona; i Carlos Nieto, magistrat del Jutjat Mercantil núm. 16 de Madrid, així com el mateix jutge Enrech.

Els EUA amenacen amb taxes del 17% els productes agraris de la UE

Els Estats Units han amenaçat la Unió Europea amb un aranzel del 17 per cent als productes agroalimentaris, en el que suposa una escalada comercial d’última hora i en vigílies del termini del 9 de juliol donat per Donald Trump perquè entrin en vigor els gravàmens comercials suspesos el mes d’abril.

Segons Financial Times, si es firma un acord aleshores, Washington procedirà a penalitzar amb un aranzel del 20% totes les importacions de la UE.Trump va dir ahir que el seu Govern començarà a enviar ja cartes als països amb els quals no ha arribat a un acord comercial per notificar-los sobre els aranzels que vol imposar-los. A més, el líder republicà va afirmar que el seu Govern començarà a recollir aquestes taxes l’1 d’agost.“El seu valor variarà entre, potser, uns aranzels del 60 o 70% a uns aranzels del 10 al 20%”, va abundar Trump.