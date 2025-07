L’economia de Lleida creix per sobre de la mitjana catalana el 2024

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Avui s'ha presentat la Memòria Econòmica de Lleida 2024 per part de la seva directora, Carme Poveda, juntament amb Teresa Botargues, que ha presentat l’article monogràfic L’agenda compartida de Lleida i la seva contribució a la transformació del sistema industrial català. L’acte ha estat presidit pel president de la Cambra de Comerç de Tàrrega, Jordi Seguí, i el president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó.

L’economia de Lleida registra un creixement superior al de la mitjana catalana el 2024

Segons estimacions pròpies, el VAB de l’economia de Lleida ha crescut un 4,5% interanual el 2024, mig punt per sobre de la mitjana catalana (4,0%). Lleida és la província que ha registrat un creixement més elevat, i trenca així amb la dinàmica contrària que s’havia produït els dos anys anteriors quan era la demarcació catalana que menys creixia. L’economia de Lleida s’ha vist impulsada per l’augment d’ocupació, el dinamisme de la indústria i l’expansió del sector serveis. Per sectors, segons l’Enquesta de Clima Empresarial, la marxa dels negocis ha estat positiva a tots els sectors, i a més, millora a la indústria i a la resta de serveis respecte a l’any anterior.

Xifra rècord d’ocupació a les comarques de Lleida el 2024, amb un major protagonisme de la indústria

L’ocupació ha tancat el 2024 amb un màxim històric de 197.305 afiliacions (2,3% més que el 2023). Aquest increment coincideix amb el mateix al registrat pel conjunt de Catalunya, però varia per sectors. Destaca l’increment del 2,9% a la indústria —el més elevat de les quatre províncies—, molt superior al 0,9% de Catalunya. En canvi, les afiliacions a la construcció, amb un pes a la província superior al de la mitjana catalana, ha crescut en menor mesura (1,3% front el 2%), i a l’agricultura han disminuït tant a Catalunya com a Lleida. Finalment, els serveis, que és el sector predominant, ha crescut al mateix ritme a Lleida que el conjunt de Catalunya (2,6%). Cal matisar que tant els serveis com la indústria, amb un pes del 71% i 15% sobre el total d’afiliacions a la província, expliquen el 79% i 19% de la nova ocupació el 2024, respectivament, per tant es reforça la dinàmica d’augment de pes dels sectors predominants.

Durant els primers sis mesos del 2025, el nombre d’afiliacions ha crescut un 2% interanual a Lleida (enfront a l’1,9% al conjunt de Catalunya) confirmant així que continua l’expansió econòmica.

Rècord d’exportacions de béns a Lleida el 2024, impulsades pel sector agroalimentari

El 2024 les exportacions de béns en valor han augmentat un 9,4% i les importacions un 9,3% –ambdues assolint xifres rècord des de l’inici de la sèrie disponible. L’augment de les exportacions en valor s’explica pel sector agroalimentari, tot i que cal matisar que hi ha un efecte preus que afecta a l’increment del valor de les exportacions d’oli. En tones, l’augment de les exportacions de béns ha estat més contingut, del 0,2% el 2024.

En canvi, els primers quatre mesos del 2025 les exportacions de béns en valor han registrat una disminució del 4,7%, en part degut a l’efecte de la caiguda del preu de l’oli (-50% a l’abril de 2025 respecte al mateix mes del 2024), gràcies a la fi de la sequera i la millora de condicions climàtiques. Aquesta disminució en valor de les exportacions totals contrasta amb l’augment en tones de les exportacions els primers mesos de 2025, d’un 11,7%.

Per sectors, el primer sector exportador, fruites hortalisses i llegums, amb un pes del 22% sobre el total exportat, ha augmentat un 9,5% les exportacions el 2024 fins als 690 milions d’euros. El segon sector exportador, els greixos i olis, ha augmentat un 41,3% el 2024 i disminuït un 42,1% els primers mesos de 2025, molt condicionat per l’efecte preus a l’alça el 2024 i a la baixa el 2025. Finalment, els productes carnis, el tercer major sector exportador, ha augmentat un 3,7% el 2024. El pes d’aquests tres sectors en el total exportat de la demarcació representa el 53%.

Creixement intens del sector turístic a Lleida, l’única província on el nombre de viatgers nacionals creix respecte a l’any anterior

El 2024 el nombre de turistes allotjats en hotels de la demarcació ha augmentat un 3% respecte a l’any anterior. Tot i que l’augment es deu principalment als viatgers estrangers, que augmenten un 5,7%, és l’única demarcació on també augmenten els viatgers nacionals, amb una variació del 2% respecte al 2023. Tot i el bon comportament del turisme estranger els darrers anys només representa el 21% dels viatgers total, un percentatge inferior al de la mitjana catalana (65%).

En els primers cinc mesos de 2025, el nombre de turistes allotjats en establiments hotelers a Lleida supera en un 13,2% el del mateix període de l’any 2019. Aquest creixement és més positiu que el 9,3% registrat al conjunt de Catalunya. Segons la procedència, l’increment dels turistes estrangers supera el de turistes nacionals (16,1% enfront al 12,5%). Les previsions per a la temporada d’estiu de 2025 són optimistes i s’espera arribar a una nova xifra rècord de turistes.

Perspectives econòmiques positives el 2025, però amb riscos a la baixa

L’economia de les comarques de Lleida ha continuat creixent amb força durant la primera meitat de l’any 2025, gràcies a la bona evolució del mercat laboral, la baixada dels tipus d’interès i la inflació, i el dinamisme del consum. En canvi, la política aranzelària dels EUA, la incertesa econòmica i les tensions i conflictes geopolítics, poden tenir un impacte negatiu sobre les exportacions i el preu del petroli.

En aquest sentit, el consens de les previsions s’està revisant a la baixa els darrers mesos. El PIB català serà positiu, tot i que desaccelera, i creixerà entorn al 2,7% el 2025 i 2,4% el 2026, segons estimacions de la Cambra de Comerç de Barcelona, mantenint un diferencial positiu respecte a la zona euro (que creixerà un 0,9% i 1,4%, respectivament, segons la Comissió Europea).

L’Indicador de confiança empresarial (ICE) a les cambres de Lleida fa preveure una certa estabilitat en el ritme de creixement econòmic de cara al tercer trimestre.

Monogràfic: L’agenda compartida de Lleida i la seva contribució a la transformació del sistema industrial català

L’article monogràfic que inclou la Memòria “L’agenda compartida de Lleida i la seva contribució a la transformació del sistema industrial català” elaborat per Teresa Botargues (Teresa Botargues, assessora de Transformació econòmica de la Diputació de Lleida i Coordinadora de l’Oficina Tècnica de la Transformació de l’Agenda Compartida “Lleida, Terra d’Oportunitats”), posa en valor la bioeconomia circular i la bioindústria com a vector de transició cap a un model industrial sostenible i competitiu, posant com a model l’Agenda Compartida per la transformació econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran.