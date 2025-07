Lleida demanda 259 professionals digitals: TIC, màrqueting i sistemes encapçalen la llista

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La digitalització cada vegada es reflecteix amb més incidència en les ofertes d’ocupació actuals. Lleida està demandant 259 professionals amb perfils digitals, segons revela la Fundació Telefónica a través del seu Mapa d’Ocupació, que analitza les borses de treball dels últims tres mesos utilitzant tecnologia basada en big data i intel·ligència artificial.

L’aplicació de la Fundació Telefónica, que es nodreix d’informació procedent dels portals InfoJobs, Tecnoocupació i Ticjob, assenyala que els perfils digitals més sol·licitats a Lleida són professional tècnic TIC, especialista en màrqueting digital i administrador/a de sistemes. Respecte a les habilitats més demandades per desenvolupar aquests treballs, destaquen HTML, Java Script i CSS.

Amb una oferta de 8.787 llocs de treball relacionats amb la digitalització, Catalunya ocupa el segon posat a nivell nacional, per darrere de Madrid i per davant de la Comunitat Valenciana, Andalusia i País Basc. Barcelona lidera la demanda catalana amb 7.911 perfils, seguida de Girona (324), Tarragona (293) i Lleida (259).

El Mapa d’Ocupació es posiciona com una eina crucial en un moment d’accelerada transformació tecnològica que requereix, més que mai, professionals en tecnologia. A tot el país, hi ha una demanda de 55.411 professionals digitals. Tendències com la intel·ligència artificial, la ciberseguretat o el big data estan impulsant el creixement, desenvolupament i innovació a tots els sectors productius, posant de manifest l’escassetat d’especialistes en aquests àmbits.

El campus gratuït de programació impulsat per Fundació Telefónica juntament amb l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, inaugurat el novembre de 2021, compta actualment amb gairebé 500 estudiants, dels quals el 26,3% són dones. Aquesta xifra supera la proporció femenina en graus (13%) o cicles formatius superiors (10%) d’informàtica, segons dades del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Durant aquest estiu de 2025, prop de 300 persones participaran a les "piscines" de 42 Barcelona, una immersió de 26 dies en el model d’aprenentatge disruptiu, completament gratuït i amb metodologia innovadora. Aquesta experiència es realitzarà en dos convocatòries, el juliol i l’agost, on els candidats experimentaran un model educatiu basat en l’aprenentatge entre iguals, sense professors, sense llibres i obert 24/7.

El projecte 42 està considerat una de les 10 universitats més innovadores del món segons el rànquing WURI, superant entitats educatives tan prestigioses com Princeton o Harvard. Com descriu Ainhoa Zamora, directora de 42 Barcelona: "42 és considerat un dels referents educatius més innovadors del món, tant pel mètode d’aprenentatge com pels valors que promou. 42 és una xarxa de més de 50 campus a 31 països amb un mateix ADN: un model d’aprenentatge entre iguals, sense professors ni classes, gratuït; en el qual només fa falta ser major de 18 anys i, sobretot, tenir moltes ganes d’aprendre a aprendre. Quan hi ha disposició d’entrar en un model d’aprenentatge alternatiu que et desafia cada dia, el resultat és el d’una formació de qualitat, completament pràctica i adaptada a les necessitats del mercat laboral. En finalitzar l’aprenentatge en 42, els i les estudiants tenen una taxa del 100% d’ocupabilitat en qualsevol àmbit del mercat laboral i, molt especialment, al sector tecnològic".