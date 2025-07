El BCE manté els tipus d'interès en el 2% a l'espera d'un possible acord entre la UE i els EUA pels aranzels de Trump

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El Banc Central Europeu (BCE) ha decidit mantenir el tipus d'interès de referència en el 2%, aturant així la rebaixa dels tipus que anava adoptant al llarg de l'últim any. D'aquesta manera, l'entitat compleix els pronòstics i s'atorga cert marge de maniobra per afrontar un escenari marcat per les tensions comercials, a l'espera de si la Unió Europea i els Estats Units assoleixen un acord sobre els aranzels impulsats pel president nord-americà, Donald Trump. Amb la decisió adoptada aquest dijous pel Consell de Govern de l'organisme monetari, els tipus a l'eurozona es mantenen en el seu nivell més baix des de finals de 2022.

A banda de la continuïtat del tipus d'interès de referència -des del setembre del 2024 s'utilitza el que s'aplica a les entitats que dipositen diners al banc central- també s'han mantingut els altres dos tipus. En aquest sentit, el tipus d'interès bàsic es queda en el 2,15%, mentre que el tipus per als préstecs immediats continua en el 2,4%.

La decisió de mantenir els tipus era l'esperada, i més tenint en compte les declaracions de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, després de l'última reunió del Consell de Govern de l'entitat. En la roda de premsa posterior a la trobada, la dirigent francesa va apuntar a un "fi de cicle" en l'estratègia de relaxament en política monetària de l'últim any, on s'ha produït fins a vuit rebaixes dels tipus.

De fet, Lagarde va subratllar que el banc central es troba en "una bona posició" per navegar davant la "incertesa" que presenta el conflicte aranzelari. Així, el BCE estarà atent a les negociacions entre Brussel·les i Washington de cara a la seva pròxima reunió prevista per al setembre, quan s'espera que les converses entre la UE i els EUA per un acord comercial hagin finalitzat.

Possibles escenaris

En aquest sentit, una aplicació d'un aranzel del 30% generalitzat com la que planteja els Estats Units -i una hipotètica resposta de la UE- suposaria a la pràctica la fi del comerç transatlàntic, tal com ha advertit la Comissió Europea. Sota aquest escenari, i tenint en compte que la UE té un superàvit comercial amb els EUA, l'activitat econòmica al conjunt de la Unió disminuiria i la taxa d'inflació se situaria per sota l'objectiu. Si això s'acabés produint, el BCE podria continuar rebaixant els tipus per afavorir l'activitat econòmica i evitar unes dades d'inflació inferiors a les òptimes.

Per altra banda, un acord comercials entre els dos blocs transatlàntics jugaria a favor de l'economia de la UE, fet que podria derivar en un manteniment dels tipus o fins i tot un enduriment de la política monetària si la inflació tendeix a l'alça.

Segons les últimes dades de l'Eurostat, la inflació a l'eurozona durant el mes de juny es va mantenir en el 2%, just l'objectiu que persegueix l'entitat.