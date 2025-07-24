Grup Vall Companys factura 4.163 milions i consolida la seva expansió internacional
Inverteix 118 milions d'euros i contribueix socialment amb 174 milions en impostos i seguretat social a càrrec de l'empresa, generant més de 15.000 llocs de treball
El grup agroalimentari Vall Companys ha tancat l'exercici 2024 amb una facturació de 4.163 milions d'euros, superant lleugerament els 4.148 milions de l'any anterior. Aquesta xifra posiciona la companyia com a referent en el sector alimentari espanyol, competint amb altres empreses d'origen nacional i internacional, segons les dades que es dipositaran properament al Registre Mercantil.
L'èxit d'aquest creixement s'explica principalment per dos factors clau: la cotització del porcí a Mercolleida, que s'ha mantingut relativament alta però per sota dels nivells de 2023, i diverses operacions estratègiques d'integració i adquisició empresarial realitzades durant l'exercici. Entre aquestes destaquen la integració de Montesano a Frimancha Canàries, filial del Grup a l'arxipèlag, i les adquisicions de Ganaderías Casaseca a Castella i Lleó, Comercial Vera a Palma de Mallorca i Paletas Marpa a la Comunitat Valenciana.
Les vendes del Grup es diversifiquen per divisions de negoci amb presència tant nacional com internacional. El 49,3% de la facturació prové del sector porcí, mentre que un 22% correspon a l'avícola i un 15% a la farinera. Pel que fa a l'exportació, tant la divisió farinera com l'avícola mantenen un flux exportador del 7%, mentre que la carn porcina assoleix un 40%, amb Europa Central com a principal destí, superant els mercats asiàtics.
Inversió constant per mantenir el lideratge competitiu
El Grup continua fidel a la seva filosofia de reinversió contínua, conscient que aquesta estratègia és fonamental per mantenir el seu lideratge al sector agroalimentari espanyol i global. Durant l'exercici 2024, les inversions per millorar les instal·lacions van ascendir a 118 milions d'euros. Aquesta política de reinversió és una de les claus de l'estabilitat de la companyia, aportant-li competitivitat nacional i internacional. Entre els anys 2021 i 2024, la inversió total en la millora de les plantes ha estat de 420 milions d'euros.
La companyia ha obtingut un marge net del 6,7% respecte a les vendes a tercers, que es tradueix en un benefici net de 279 milions d'euros, incrementant gairebé un punt respecte al 2023. Aquesta millora es deu a diversos factors estratègics com ara costos de producció més competitius que els preus de llotja, una política de cobertures en la contractació de matèries primeres per a alimentació animal i energia, i l'aprofitament de sinergies comercials.
Contribució a l'estat del benestar i vertebració de l'Espanya rural
Més enllà dels resultats econòmics i de la inversió en estructura industrial, l'activitat de Grup Vall Companys genera efectes positius per al conjunt del país. La companyia va destinar fins a 174 milions d'euros en impostos i Seguretat Social a càrrec de les empreses del grup durant el 2024, contribuint clarament a l'estat del benestar.
Cal destacar també que la companyia va tancar el 2024 amb un total de 14.406 llocs de treball directes a les seves plantes productives i serveis centrals, un 3% més que l'any 2023. La majoria d'aquests llocs de treball es generen en poblacions de l'Espanya rural, on el Grup té els seus centres productius. A l'actualitat, el 2025, ja supera els 15.000 treballadors.
La formació contínua ha esdevingut una aposta clau per promoure el talent intern. Durant l'any 2024, el Grup va invertir més de 480.000 euros i més de 41.000 hores en formació professional. Aquestes polítiques han permès obtenir per cinquè any consecutiu el certificat TOP Employer, que acredita el Grup com una de les companyies ocupadores de referència a Espanya.
Expansió internacional a Amèrica Llatina
Des del 2017, el Grup Vall Companys s'ha anat implantant gradualment com a accionista minoritari d'empreses a Perú, Colòmbia, Mèxic, Uruguai i Brasil. Totes les operacions han buscat establir sinergies i aportar coneixement per enfortir la cadena de valor ramadera i càrnia en mercats amb dèficit de producció nacional.
El 2024, el context societari del Grup a Amèrica Llatina destacava per tenir un 45% de les accions a Vallpork Mèxic i un 33% a Master Agroindustrial de Brasil. La companyia ha incrementat la seva capacitat productiva a Mèxic fins a les 18.000 mares, granges de criança porcina i una fàbrica de pinsos.
Pel que fa a Brasil, Master Agroindustrial disposa de 39.000 mares, més d'un milió de porcs en criança i instal·lacions industrials amb capacitat de sacrifici de 3.000 porcs diaris. En total hi ha més de 2.000 empleats i es col·labora amb 320 grangers.
Innovació i economia circular
El Grup Vall Companys manté una forta aposta per la valorització dels coproductes del seu procés productiu. En exercicis anteriors es van iniciar projectes per a l'obtenció de proteïnes funcionals a través del plasma i l'hemoglobina, així com els tràmits per al projecte industrial d'obtenció d'heparina a través de la mucosa intestinal porcina juntament amb la farmacèutica Bioibérica, iniciatives que continuen desenvolupant-se durant aquest 2025.