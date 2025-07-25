Benefici rècord de 975 milions del Sabadell fins al juny en plena opa
Dona suport al teixit empresarial de Lleida amb més de 49 milions en finançament en el segon trimestre. Preveu repartir 6.300 milions en dividends fins al 2027
El Banc Sabadell ha tancat un primer trimestre de rècord, amb un benefici de 975 milions d’euros, la qual cosa representa un 23,3% més que en el mateix període de l’any anterior, i que li dona ales per anticipar un increment de la rendibilitat fins al 16% en tres anys i remunerar els seus accionistes amb 6.300 milions en aquell període, tot en plena recta final de l’opa llançada pel BBVA. En un entorn de baixades de tipus, el marge d’interessos s’ha situat en 2.425 milions, un 2,7% per sota del primer semestre del 2024, mentre que la concessió d’hipoteques ha augmentat un 44%, fins als 3.462 milions. La rendibilitat RoTE del grup que presideix Josep Oliu, que ahir va presentar també un pla estratègic fins al 2027, avança fins al 14,4%, davant del 13,1% de juny del 2024. Sense tenir en compte la filial britànica TSB, que l’entitat ha acordat vendre al Santander per uns 3.050 milions d’euros, els guanys van ascendir fins a un rècord semestral de 804 milions.
A Lleida, Banc Sabadell va incrementar la producció de crèdits a empreses en un 29% durant el segon trimestre de l’any, fins a superar els 49 milions. Durant aquest període va captar a la demarcació 340 nous clients vinculats a l’activitat empresarial, a qui cal sumar els 215 captats el trimestre anterior. L’entitat també va incrementar la concessió d’hipoteques a particulars, amb més de 9 milions d’euros, i la concessió de crèdits al consum, que van sobrepassar els 5 milions. A la província es van fer a més 2,5 milions d’operacions a través de datàfons.
Durant la presentació d’aquests resultats, el conseller delegat del banc, César González-Bueno, va reptar al BBVA a presentar un pla estratègic i revelar quina remuneració rebrien els seus accionistes, com ha fet l’entitat catalana, que va admetre que “sembla estar tirant la casa per la finestra”. El banquer va insistir que el Sabadell té més potencial en solitari, malgrat que va deixar la porta oberta a estudiar una fusió amb una entitat més petita.